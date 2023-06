Carlinhos Brown canta ao lado da filha Clara Buarque: ''Mais especial''

Cantor Carlinhos Brown celebra primeira vez em palco de teatro na companhia da filha Clara Buarque, que deu vida a Bia na novela 'Travessia'

Nesta quinta-feira, 29, o cantor Carlinhos Brown subiu pela primeira vez no palco de teatro com a filha Clara Buarque, que se destacou como atriz em 2023 com a personagem Bia na novela de Gloria Perez, Travessia.

Em seu perfil no Instagram, o artista, integrante do grupo Tribalistas ao lado de Marisa Monte e Arnaldo Antunes, se apresentou com a herdeira em um show em Salvador, na Bahia, na última terça-feira, 27.

Os dois subiram juntos no palco do Teatro Sesc Casa do Comércio. No registro publicado, o famoso reuniu alguns momentos da apresentação com Clara.

"Terça, eu tive a alegria de participar da reinauguração de um teatro tão importante como @teatrosesccasadocomercio levando o show “Umbalista”. A noite se tornou ainda mais especial porque tive a companhia de minha filha amada, @clara.buarque, no palco. Foi a primeira vez que fizemos essa parceria no palco de um teatro. Fazer parte desse momento tão significativo para o cenário artístico e cultural baiano foi magnífico!", celebrou Carlinhos na legenda do post.

"Que lindos, meu Deus", babou Ivete Sangalo nos comentários.

Vale destacar que Clara é fruto do relacionamento de Brown com Helena Buarque, herdeira do cantor Chico Buarque e da atriz Marieta Severo. Recentemente, Clara surgiu ao lado da irmã, Cecília, em show da cantora Iza em um festival no Rio de Janeiro.

Confira Carlinhos Brown no palco com a filha, Clara Buarque:

Clara Buarque presta linda homenagem ao avô, Chico Buarque

No dia 19, a atriz Clara Buarque usou suas redes sociais para homenagear seu avô, o icônico Chico Buarque. Completando 79 anos de idade, um dos maiores nomes da música brasileira ganhou uma linda declaração da neta, que compartilhou alguns registros ao lado do avô.

"Dia desse sorriso que só me traz alegria. Desse orgulho que não cabe em mim. Como posso homenagear você se todas as formas parecem simples perto do que você merece? Sorte a minha poder te chamar de avô e ver um pouco de você em mim", iniciou Clara.