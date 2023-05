Filhas de Carlinhos Brown, Clara Buarque e Cecilia surgem juntas em show

Elas cresceram! Filhas de Carlinhos Brown e Helena Buarque são fotografadas juntas durante evento em São Paulo

Filhas de Carlinhos Brown e Helena Buarque, a atriz Clara Buarque e a irmã, Cecília Buarque, foram fotografadas juntas em um evento na cidade do Rio de Janeiro no último final de semana. As duas foram prestigiar o show da cantora Iza em um festival e esbanjaram estilo.

As irmãs surgiram com looks confortáveis e com adereços nos cabelos.

Vale lembrar que Clara fez a sua estreia como atriz de novela recentemente. Ela interpretou a personagem Bia na novela Travessia, da Globo. Por sua vez, Cecília, de 16 anos, é discreta e ainda não deu detalhes sobre qual profissão quer seguir.

As duas são netas do cantor Chico Buarque e da atriz Marieta Severo.

Foto: Webert Belicio / AgNews

Clara Buarque revela que relutou para seguir no mundo das artes

Com avós e pais famosos, Clara Buarque contou que demorou para aceitar que o seu caminho também era no mundo das artes. "Durante muitos anos da minha vida trabalhar com arte era uma negação, por mais que eu soubesse, lá no fundo, que eu tinha nascido para isso. Era algo que me assustava muito ao mesmo tempo que me encantava também", disse ela em entrevista na Revista CARAS.

Então, ela como lida com isso hoje em dia. "Eu sinto essa pressão, mas espero que as pessoas não coloquem tantas expectativas em mim, porque nem eu mesma posso colocar tanta expectativa em mim. Quem coloca muita expectativa sempre acaba se frustrando um dia. Sei que vão esperar mais de mim, vão me julgar porque existe, sim, a comparação com a minha família, mas cada um tem a sua trajetória e eu estou fazendo a minha própria, do meu jeito, me dedicando ao máximo, sem me pressionar", declarou ela.

Por fim, a jovem refletiu sobre ser famosa. "Ainda está caindo a ficha disso tudo, de que as pessoas conhecem o meu trabalho, me admiram, gostam da minha voz ou da minha atuação, enfim, de que sou uma referência para alguns, né? Até quando se fala em transição capilar, por exemplo, em mulher de cabelo cacheado. Esse retorno tem sido muito gratificante para mim", contou.