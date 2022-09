Britney Spears revela que teve privacidade invadida: ''Viam me trocar nua e tomar banho''

Em novo relato, Britney Spears revela invasão de privacidade durante tutela abusiva e diz que os seguranças a viam tomar banho e a trocar de roupa nua

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 11h01

A cantora Britney Spears (40) usou as redes sociais no último domingo, 25, para fazer um mais um desabafo e relato sobre os seus últimos anos. Em uma nova carta aberta, a estrela norte-americana recordou como era sua vida nesses tempos e como teve a sua privacidade invadida sem sua permissão.

"Depois de 14 anos me dizendo não para o que eu queria... Está arruinado para mim... Mas isso não foi a pior parte...", destacou ela no início do texto. "A pior parte foi a minha família me trancando naquele lugar por 4 meses... Jesus Cristo... Eu gostaria de ver alguém dizer a Jennifer Lopez para se sentar 8 horas por dia, 7 dias por semana... sem carro, minha própria segurança de cinco anos me dizendo que eu não podia sair por quatro meses...", relembrou ela.

Devido ao controle, ela não tinha nenhuma privacidade e frequentemente precisava trocar de roupa na frente de seguranças: "nenhuma porta para privacidade... e eles me viam me trocar nua e tomar banho... toda p*rra de semana me tiravam abruptamente da minha medicação normal e e me drogavam com lítio", contou ela.

Durante o desabafo, a também atriz contou que foi humilhada, mas não quer viver isso novamente: "Eu gostaria de ver uma equipe de gerenciamento dizer para a Jennifer Lopez para passar pelo que eu passei... o que diabos você acha que ela faria... sua família NUNCA permitiria isso. Você diz: faça o que quiser fazer agora... Realmente, 14 anos depois de ser humilhada... é muito tarde para isso... Novamente eu prefiro ficar em casa e cagar na minha p*rra de piscina do que me juntar aos negócios do entretenimento... a verdade é uma merda. Eu não vou bancar a vítima HIT ME BABY ONE MORE TIME. Tenho certeza que vocês músicos avançados pensam 'é horrível de ruim', mas quando eu sou ruim sou melhor. F*da-se!", afirmou ela ao finalizar a postagem.

A Princesa do Pop viveu um terrível controle durante 14 anos sob uma tutela abusiva do pai, Jamie Spears. Durante esse período, ela não podia tomar suas próprias decisões, teve seu dinheiro controlado pela família e precisava aceitar as decisões do tutor sobre assuntos pessoais, financeiros e profissionais. Além de ser internada contra a sua própria vontade em uma clina de reabilitação.

