Britney Spears relembra reabilitação forçada e manda recado aos pais: "Queimem no inferno"

12/09/2022

A cantora Britney Spears (40) está usando suas plataformas para fazer novos desabafos sobre a tutela abusiva que viveu durante os seus últimos 15 anos. Em uma nova postagem, a estrela descreveu em áudio postado a experiência que teve ao fazer ressonâncias magnéticas antes de sua passagem, em 2019, por uma clínica de reabilitação para a saúde mental, onde foi forçada a prosseguir.

“Fiz três ressonâncias magnéticas antes de ir para aquele lugar. Eu não estava reclamando de nada, apenas me disseram que eu tinha que ir. Era meu pai, e eu não tinha direitos na época, então basicamente tive que ir. Então eu fiz isso, e imediatamente fiquei tipo, 'Por que eu tenho que fazer essas ressonâncias tantas vezes?'. Quando eu era mais jovem, tive um cisto no seio aos 8 anos. Eles fizeram uma ressonância magnética porque pensaram que era câncer, mas não era”, começou ela, detalhando o tratamento que recebeu quando chegou na clínica.

“A coisa toda não fazia sentido. O isolamento, as enfermeiras... Juro por Deus, para mim, fiquei tipo, espera, isso é um novo tipo de tratamento contra o câncer? Foi por isso que me mandaram para este lugar? Esse é o grande segredo? Eu estava realmente meio confusa”, lamentou.

Sem papas na linguá, ela continuou: “Nada disso era verdade. Nada disso é verdade. Estou bem. Eu estou viva... eles estavam apenas sendo malvados, e eu realmente senti que meu pai estava tentando me matar, e espero que ele queime no inferno", relatou.

Logo após o desabafo no Instagram, Britney Spears ainda compartilhou, na legenda da publicação, seus sentimentos sobre Jamie e Lynne Spears: “Desculpe, eu nunca vou esquecer por causa da dor e da diferença de estar fora da minha cabeça movendo meus pés… Não desejo esse tipo de dor para ninguém! É extremamente difícil para mim aceitar o fato de que minha família fez isso comigo… vai ser difícil para mim para o resto da minha vida… Quanto para minha mãe e meu pai que se sentaram e esconderam café de mim em casa para eu acordar eu me sentir morta e assustada como uma velhinha... vou dizer em voz alta e orgulhosa... rezo para que vocês dois queimem no inferno", escreveu ela.

Ainda no final de agosto, a eterna Princesa do Pop fez outro desabafo, em áudio de 22 minutos, onde fez novas acusações à família: "Me diziam que eu estava gorda todo dia, era obrigada ir à academia, não me lembro de ter sido tão desmoralizada. Me faziam sentir como se eu não fosse nada. Eu estava assustada, tinha medo, não conseguia fazer nada. Nada disso fazia sentido para mim. Fiz 4 turnês e álbuns, comecei a residência em Las Vegas, que fiz por mais quatro anos", explicou a cantora.

