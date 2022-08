Britney Spears volta a falar sobre afastamento dos filhos: “Eu queria que eles me amassem''

Britney Spears rebate ataques do ex-marido sobre filhos escolherem não vê-la; dançarino expõe vídeo de discussões!

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 09h10

Mesmo após ter se livrado da tutela abusiva que tirava a sua liberdade de escolha, a vida de Britney Spears (40) continua passando por situações complicadas que trazem os bastidores de sua família. Dessa vez, envolvendo os seus filhos.

Em uma entrevista ao diário britânico Daily Mail, publicada no último sábado, 06, o ex-marido da cantora, o dançarino Kevin Federline (44), contou que os filhos Sean Preston (16) e Jayden James (15) optaram por não verem a mãe há meses.

Embora de início a situação tenha sido divulgada como apenas um rumor – ou uma forma de ataque –, a própria artista se pronunciou para confirmar a informação através de uma carta abertamente. Agora, na noite da última quarta-feira, 10, ela publicou um novo texto no Instagram dando seu lado da situação.

Britney Spears abre o coração ao falar sobre a polêmica envolvendo o ex-marido e os filhos:

Ela começou falando sobre amenidades, da rotina em sua casa nova, mas logo tocou no assunto dos filhos: "[...] É difícil pra mim deixar de lado as coisas que eu realmente amo… Como meus filhos. A situação deveria ter sido 100% tratada de forma privada e definitivamente não online!", escreveu ela na primeira página da postagem.

Em seu Instagram, a loira conta que os meninos a visitaram algumas vezes, mas se trancaram no quarto e foram ficando cada vez mais distante: "Sim, eu sei que os adolescentes são difíceis de lidar, ainda mais nessa idade… Mas vamos lá, há diferença de ser grosseiro e ser odioso… Eles me visitavam, entravam pela porta, iam direto para o quarto deles e trancavam a porta. Porta! [....] Eu fiquei me questionando porque eles vêm me visitar se eles nem me visitam! Mas eu nunca disse isso porque tenho que ser bondosa!", afirmou ela.

"Eu sempre tentei e tentei, e talvez por isso eles pararam de vir aqui! Eu queria que eles me amassem tanto que eu poderia ter exagerado! [...] não consigo processar como dediquei 20 anos da minha vida a essas crianças. Tudo era sobre eles! Para eles me tirarem o fôlego... Nenhuma terapia ou senso de adoração pode consertar meu coração! Eu terei traumas para sempre e eu sei disso, eu aceitei...", detalhou ela no texto.

A cantora ainda acha que é tudo uma conspiração para que ela fique alterada psicologicamente, fazendo acusações ao pai de seus filhos: "[...] Ele quer revisitar meu passado com aquela careca e voltar para aquele momento difícil da minha vida! Isso foi há quase 20 anos… O jogo deles não funciona mais! Naqueles anos de tutela, eu tive que me tornar uma santa de mer** com a dor que tive que suportar mantendo minha boca fechada enquanto eles literalmente tiravam minha feminilidade de mim! Eu compensei os erros do passado e mais nesse tempo", desabafou. "Eu terei traumas para sempre e eu sei disso, eu aceitei… Seria preciso um milagre para consertar o meu coração e não apenas um milagre, talvez 3!", finalizou ela.

Britney Spears is OPENING UP about her relationship with her two boys and CALLING OUT Kevin Federline. #JusticeForBritneypic.twitter.com/k4c3ZSL4WL — Britney Stan 💕 (@BritneyTheStan) August 10, 2022

Ex-marido de Britney Spears mostra cantora discutindo com os filhos, Sean e Jayden:

Após a carta aberta de Britney Spears, compartilhada na última quarta-feira, 10, Kevin Federline, ex-marido da cantora e pai dos seus dois filhos, trouxe a público supostos vídeos da cantora discutindo com os meninos.

Nos registros, publicado na conta que ele acabou de criar no Instagram, a compositora fala alto e demonstra irritação: "Não vou me calar e deixar meus filhos serem acusados dessa forma depois do que eles passaram. Por mais que doa, decidimos, em família, postar estes vídeos que os meninos gravaram quando tinham 11 e 12 anos. Isso não é nem o pior. As mentiras têm que parar. Espero que nossos filhos cresçam e se tornem algo melhor que isso", escreveu ele na legenda da publicação.

No primeiro vídeo publicado pelo dançarino, a cantora parece se estressar com Sean e Jayden ao tentar colocá-los para dormir. "Esta é a minha casa. Se eu quiser vir aqui e lhe dar creme para o seu rosto porque está áspero, e você me disser: 'Não, tá bom, tá bom', não, não está bom!", exclama ela. "É melhor vocês começarem a me respeitar, está claro? Vocês precisam começar a me tratar como uma mulher com valor. Eu sou uma mulher, ok? Sejam legais comigo. Entenderam?", continua.

Na 2ª gravação, a atriz aparece discutindo com os garotos após colocarem eles de castigo: "Você perdeu a p*rra do juízo? Eu me importo, mas estou chocada para c*ralho com você! E eu não sei o que fazer. E estou com medo de você, porque você está estranho, passando pela puberdade, e eu não sei o que dizer. Mas eu me importo mais do que você sabe", fala ela no carro.

Jayden, então, rebate: "Se você realmente se importasse, não teria tirado o meu telefone de mim por literalmente...", diz ele após as falas da mãe.

Visivelmente chateada, ela o interrompe: "Eu fiquei em choque. Quando vi... Jayden, como você não liga para isso? Seu irmão com os pés descalços, expostos em um clima igual ao do Alasca. Você não acha que é um pouco estranho? Sim, acho que seu telefone deve ter tomado", continuou.

Irritado, Sean ironiza a fala da mãe: "Os nossos telefones vão ser tomados, Jayden, porque eu não estava usando sapatos. Hilário", pontua ele. "Em primeiro lugar: eu queria fazer aquilo. Mas você continua interrompendo cada frase que eu digo, então o que parece, para mim, é que você só pensa em si. Porque não me deixa falar", continua Jayden após as falas do irmão.

Britney então, em tom mais calmo, questiona o filho: "O que você quer falar? Quero ouvir o que você tem a dizer. Estou ouvindo", diz ela. "Bem, eu esqueci. Porque você me interrompeu e eu esqueci o que eu ia falar", diz Sean, fazendo ela rir.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kevin Federline (@federline4real)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!