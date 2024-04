Brasileira que enviou 8 mil cartas a Harry Styles é condenada à prisão

Myra Carvalho, presa desde janeiro, também recebeu uma ordem de restrição que a impede de se aproximar de Harry Styles em qualquer circunstância

A brasileira Myra Carvalho, acusada de perseguir e enviar cerca de 8 mil cartas ao ator e cantorHarry Styles em menos de um mês, recebeu pena de 14 semanas de prisão (cerca de três meses) a ser cumprido na cadeia. Ela foi detida em janeiro, na Inglaterra, após ter causado "grave angústia" no ex-one direction pelo seu comportamento invasivo.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Myra se declarou culpada em audiência realizada na última terça-feira, 16, em Londres. Um funcionário do tribunal revelou que, a stalker foi condenada nesta sexta-feira, 19, a justiça também impôs uma ordem de restrição contra a mulher de 35 anos, que não poderá se aproximar de Styles ou contatá-lo pelos próximos 10 anos.

Além disso, Myra foi banida de todos os eventos nos quais o músico for se apresentar e recebeu uma multa de £ 134 (cerca de R$ 870 na cotação atual). A brasileira estava na Inglaterra desde dezembro do ano passado, onde ficou hospedada em um hostel em Earls Court, no oeste de Londres.

Alguns cartões foram manuscritos e outros feitos de forma online, além de terem temas direcionados a casamento. Segundo o jornal The Independent, a família da brasileira não sabia da viagem intencional da jovem, que também possui um companheiro no Brasil. Ela foi detida no final de janeiro sob acusação de "assédio que equivale a perseguição".

A mulher de 35 anos está presa desde o começo do ano na prisão feminina HMP Bronzefield, na Inglaterra. A advogada de Myra, Clementine Simon, alegou que ela sofreu um "episódio maníaco" e tentou convencer o juiz de que não estaria apta para responder judicialmente.

De acordo com uma fonte próxima, o cantor teria ficado "abalado" com as atitudes da brasileira. O informante ainda revelou que Harry demonstrou estar "preocupado" com a situação, levando em conta outro caso semelhante que resultou em uma invasão à casa do famoso em 2022.