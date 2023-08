Harry Styles estaria completamente apaixonado por atriz canadense; descubra quem!

Taylor Russell e Harry Styles foram flagrados juntos diversas vezes nos últimos meses aumentando os rumores de um relacionamento

Os rumores sobre um possível relacionamento entre a atriz Taylor Russell e o cantor Harry Styles crescem a cada dia. Tudo começou quando os dois foram flagrados juntos e - possivelmente - de mãos dadas. O registro, feito por fãs do cantor, foi o suficiente para que o alerta fosse ligado.

O cantor e a atriz de “Bones and All” estão saindo há alguns meses já e amigos acreditam que eles são uma ‘combinação perfeita’ . A primeira vez que os dois foram vistos juntos foi em junho passado. De acordo com uma pessoa próxima aos artistas, ambos de 29 anos, ‘suas energias funcionam muito bem juntas’.

“Ambos são pessoas muito doces em sua essência. Harry está sempre sorrindo quando está com ela. Eles estão se divertindo muito juntos”, acrescentou.

Depois de serem vistos juntos em uma galeria em Londres em junho, a atriz marcou presença a seu show em Viena, Áustria, e posteriormente na Itália. Mas Harry também demonstrou seu apoio, comparecendo à na noite de estreia de sua peça “The Effect” em Londres. A voz de ‘Late Night Talking’ a visitou em seu camarim após a apresentação, acompanhado do apresentador James Corden e sua esposa.

Uma fonte disse à revista sobre Harry e Taylor: “Parecia que eles estavam de mãos dadas. Harry ficou ao lado de Taylor o tempo todo. Ele a apresentou a James e estava sussurrando para ela, e sorrindo”.

Outra fonte revelou ao Radar Online que o ex-one direction estaria totalmente focado na musa: “Ele a conheceu há alguns meses por meio de amigos em comum. E ele só sabe falar dela desde então", diz a fonte, que acrescenta: “Ele está fissurado nela e abandonou todas as outras mulheres com quem estava conversando".

“Mas Taylor realmente parece ser a escolha perfeita para ele. Há uma sensação de que isso pode realmente ir longe - ou pelo menos acabar sendo algo de longo prazo”, acrescentou o insider.

Antes disso, o cantor terminou um relacionamento com a atriz e diretora Olivia Wilde. Os dois ficaram juntos por quase dois anos. Os dois se conheceram nos bastidores do filme "Não Se Preocupa, Querida". Taylor Russell é conhecida por filmes como 'Antes que Eu Vá' (2017), 'As Ondas' (2019) e 'Até os Ossos' (2022).