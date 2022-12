Olivia Wilde estaria “machucada” após término com Harry Styles, de acordo com revista

A diretora Olivia Wilde não estaria levando bem o término com o cantor Harry Styles de acordo com uma fonte ouvida por revista americana

Olivia Wilde (38) não estaria lidando muito bem com o fim do relacionamento com o cantor Harry Styles (28)!

De acordo com uma matéria divulgada nesta quarta-feira, 14, uma fonte ouvida pela revista americana Entertainment Tonight, Olivia “ainda está bem machucada com seu término com Harry”.

“Olivia e Harry tem muito amor um pelo outro e tiveram ótimos momentos juntos, então tem sido um ajuste para ela”, ainda revelou a pessoa ouvida.

Porém, Harry não estaria com os mesmos sentimentos de Olivia, e estaria tranquilo: “Harry está fazendo suas próprias coisas e focando no trabalho e amigos. Ele não está muito magoado com a separação”.

A fonte ainda revelou que a diretora do filme “Não Se Preocupe Querida” está focada em seus filhos Otis (8) e Daisy (6): “Ela está colocando sua energia nas crianças e na família”.

Olivia também estaria tendo um relacionamento saudável com seu ex-marido e pai dos seus filhos Jason Sudeikis (47), com quem supostamente teria se divorciado para ficar com Harry. “As coisas entre Olivia e Jason estão sob controle e ela está dando seu melhor para dividir a criação dos filhos com ele de forma saudável. Ela não está com pressa de namorar ninguém no momento”, ainda revelou a fonte.

Harry no Brasil!

No último dia 6, Harry Styles desembarcou ao Brasil para uma série de shows da sua turnê "Love On Tour". Além dos três shows em São Paulo (nos dias 6, 13 e 14), o cantor também passará pelo Rio de Janeiro e Curitiba.

Diversos famosos já foram conferir a performance do ex-integrante da banda One Direction. Um deles foi Maisa Silva, que vestiu um look brilhante para marcar presença no show neste último dia 13.