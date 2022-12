Maisa Silva surpreende ao surgir com look brilhante para curtir show de Harry Styles

A atriz Maisa Silva aproveitou uma noitada com amigas ao comparecer no show de Harry Styles com look luxuoso e brilhante

Nesta quarta-feira, 14, Maisa Silva (20) deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos exibindo o look escolhido para comparecer ao show de Harry Styles.

A atriz surgiu na noitada acompanhada de amigas como a também atriz Klara Castanho no show do cantor que aconteceu em São Paulo neste último dia 13.

Maisa surgiu usando uma blusa luxuosa repleta de brilhantes que caiu muito bem com um vestido preto básico por cima. A estrela da série “De Volta Aos 15”, que surgiu com as pernas à mostra, ainda completou o look com uma jaqueta e longas botas, também pretas.

“C’mon Harry, we wanna say good night to you”, escreveu a artista na legenda da postagem, parafraseando o início da música “As It Was” do ex-integrante da banda One Direction.

Nos comentários do post feito no Instagram da famosa, a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) elogiou Maisa e escreveu: “Lindaa”.

Os seguidores da artista também adoraram as fotos publicadas e fizeram chover elogios nos comentários. “A mais bela de todas”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Deusinha”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Shakira?

Na última segunda-feira, 12, Maisa Silva divertiu seus seguidores ao compartilhar um fato inusitado que aconteceu em sua viagem ao Catar.

A artista revelou que quanto foi ao país asiático acompanhar a Copa do Mundo de 2022, foi confundida por Shakira durante um passeio no shopping.