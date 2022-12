Harry Styles é aclamado em retorno ao Brasil após primeiro show de sua turnê pelo país

Cantor Harry Styles começou sua turnê por São Paulo, mas também passará por cidades como Rio de Janeiro e Curitiba

Depois de quatro anos longe do solo brasileiro, o cantor britânico Harry Styles (28) subiu novamente aos palcos no Brasil. Nesta terça-feira, 6, encontrou uma plateia extremamente animada para seu primeiro show da turnê “Love On Tour”, que começou na cidade de São Paulo.

O artista esteve pela última vez no Brasil em 2018, já como carreira solo, mas veio também em 2014, quando ainda fazia parte do grupo britânico One Direction, junto de Zayn Malik (29), Louis Tomlinson (30), Liam Payne (29) e Niall Horan (29).

No primeiro show de sua nova turnê, Harry teve seus primeiros acordes abafados pela animação dos fãs. “Boa noite, São Paulo”, disse ele, em português, enquanto todos enfrentavam uma chuva torrencial no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

“Está chovendo hoje… Mas vamos nos divertir mesmo assim? Vamos nos divertir, de repente, ainda mais do que se não estivesse chovendo? Ficaremos todos molhados e vai ser incrível”, comentou, após duas canções de entrada.

Este foi apenas o primeiro de muitos shows que ele fará no Brasil. Além de outros em São Paulo, Harry irá se apresentar em outras duas cidades, Rio de Janeiro e Curitiba, no estado do Paraná.

