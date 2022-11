Olivia Wilde leva filhos para assistir show de Harry Styles, aponta revista

Após polêmica envolvendo Olivia Wilde, Harry Styles e Jason Sudeikis, filhos foram assistir ao concerto

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 16h20

A atriz e diretor Olivia Wilde foi ao último show de Harry Styles muito bem acompanhada. Os filhos Otis, de 9 anos, e Daisy, de 6 anos, fruto do relacionamento com o ex-noivo Jaison Sudeikis, a acompanharam ao concerto, segundo aponta a revista People.

Fãs que estavam no show flagraram a família e compartilharam os vídeos nas redes sociais. Wilde dançou ao som do hit "As it was".

A presença da diretora de 'Don't Worry Darling' é tão marcante porque segundo os rumores de Holywood, Styles foi o pivô do término de seu relacionamento com Sudeikis. O cantor e ela teriam se apaixonado durante as gravações do filme e enlouquecido um pelo outro.

Segundo a babá de Jason e Olivia, o "abandonado" teria se jogado na frente do caro da amada quando ela disse que iria se encontrar com Harry e deixá-lo. Ele teria ficado arrasado e enviado mensagens para a babá contando o drama e ela veio a público mostrar os prints e revelar a fofoca.

Desde então, Wilde tem sido presença confirmada na turnê do galã e eles têm sido flagrados cada vez mais juntos.