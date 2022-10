Babá revela que Olivia Wilde teria largado Jason Sudeikis para ficar com Harry Styles

Ex-babá da diretora Olivia Wilde confirma que cantor teria sido pivô da separação dela com o ator Jason Sudeikis

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 16h02 - Atualizado às 16h28

Os boatos de que Harry Styles (28) e Olivia Wilde (38) teriam se apaixonado durante as gravações de “Não Se Preocupe, Querida” estão cada vez mais fortes na internet. E a ex-babá dos filhos da atriz e diretora decidiu deixar tudo mais interessante.

Durante uma entrevista dada ao Daily Mail, a babá diz que ela teria largado Jason Sudeikis (47) para ficar com o cantor ex-integrante do One Direction. Além disso, o noivo teria ficado devastado com a notícia e o fim do relacionamento.

Mesmo que Olivia tenha dito à Vanity Fair que seu noivado com o ator de Ted Lasso tinha terminado muito antes de conhecer Harry, a ex-babá contou que ela encerrou seu relacionamento poucas semanas depois de ter começado as gravações de seu filme.

Juntos desde 2011, Olivia e Jason ficaram noivos dois anos depois, tendo dois filhos, Otis e Daisy. De acordo com a ex-babá, eles aparentavam ter um relacionamento bom, mas que começou a sofrer após o começo das gravações do filme de suspense da diretora.

A ex-funcionária revelou que era evidente a paixão de Olivia por Harry. Uma vez, quando a babá foi levar Daisy no set, disse que ela parecia “tonta e ficava rindo ao redor dele”.

Foi em novembro que a diretora teria se mudado para o Paramour Estate Hotel, rompendo oficialmente seu relacionamento com Jason no dia 8 do mesmo mês. A babá relembra que era por conta da Covid-19, mas, quando voltou de sua folga, achou o ator chorando em casa.

"Depois que eu preparei as crianças, Jason subiu e estava tomando um café. Ele estava chorando, dizendo: 'ela nos deixou'. Eu não sabia o que dizer. Ele estava apenas chorando e dizendo que ia recuperá-la e que a amava. Ele estava tão de coração partido", revelou a ex-funcionária.

Além disso, disse que Jason Sudeikis contou alguns detalhes sobre a esposa o ter abandonado, revelando que ela teria beijado Harry Styles em um dos jantares em Palm Springs, onde ocorria a produção do longa-metragem.

Na entrevista, a babá conta que Jason teria ficado tão decepcionado que chegou a impedir Olivia de se encontrar com Harry, chegando a se deitar debaixo do carro da diretora para tentar atrasá-la.

A ex-babá disse que pediu demissão devido ao tamanho que a situação acabou chegando, aumentando seu envolvimento, mas que informou ao casal que ficaria até eles encontrarem outra cuidadora para os filhos. Porém, Jason ficou sabendo que ela tinha entrado em contato com Olivia, a demitindo.