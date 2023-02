Beyoncé posa poderosíssima na cama ao lado de seus quatro Grammys

Cantora Beyoncé levou para casa quatro Grammys, o que tornou ela a maior vencedora da história do evento

A cantora Beyoncé (41) decidiu compartilhar com seus seguidores alguns detalhes dos bastidores do Grammy 2023, no qual ela levou para casa quatro prêmios! Por conta desses quatro, ela se tornou a maior ganhadora da história do evento, somando 32 estatuetas. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ela surge deitada na cama ao lado dos gramofones.

Queen B também aparece nas gravações dançando com seu marido, o rapper Jay-Z, além de comemorar com suas amigas, agradecendo em uma das várias categorias que ganhou e até mesmo mostrando o look maravilhoso que elegeu para a noite tão especial, um vestido da grife Gucci.

Beyoncé ganhou em quatro categorias do Grammy 2023: Melhor Gravação Dance/ Eletrônica por Break My Soul, Melhor Música R&B por Cuff It, junto de Denisia "Blu June" Andrews, Mary Christine Brockert, Brittany "Chi" Coney, Terius "The-Dream", Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers e Raphael Saadiq. Além de Melhor Álbum Dance/ Eletrônica, com Renaissance e Melhor Performance de R&B Tradicional com Plastic Off The Sofa.

Apesar de não ter levado o prêmio de Álbum do Ano, Beyoncé atingiu um feito histórico no Grammy de 2023 com suas vitórias na noite deste dia 5. A cantora se tornou a artista com mais Grammys, com a marca de 32 troféus. O recorde anterior era do condutor de orquestras Georg Solti, que teve 31 Grammys até a sua morte em 1997.

Porém, o prêmio que não veio foi o de Álbum do Ano, que ficou com Harry Styles. Jay-Z não gostou nada da derrota da amada. "Olha o que fez para a cultura. Olhe como a energia do mundo mudou. Eles tocam o álbum dela inteiro nas boates. Eu não sei se já vi isso antes", disse em uma entrevista para a Tidal, gravada antes mesmo da premiação.