Jay-Z elogia trabalho de Beyoncé após derrota em categoria principal do Grammy: “Chegou a esse ponto”

O rapper e marido de Beyoncé, Jay-Z falou sobre o trabalho da cantora no álbum Renaissance que não levou o Grammy de “Álbum do Ano”

Nesta segunda-feira, 6, foi divulgada uma entrevista com o rapper Jay-Z sobre a premiação Grammy que aconteceu este último domingo em Los Angeles. Apesar de ter levado prêmios para casa, Beyoncé, que é esposa de Jay acabou não ganhando o prêmio de “Álbum do Ano”, o qual perdeu para Harry Styles.

Na entrevista feita para o site da plataforma de streaming Tidal, da qual Jay é dono, o rapper comentou sobre o trabalho de Beyoncé em seu novo álbum Renaissance. É importante frisar que apesar de publicada após a premiação, a entrevista foi feita no dia 1º de fevereiro, alguns dias antes do Grammy.

Jay é primeiramente perguntado sobre sua confiança em Beyoncé levar a melhor na categoria álbum do ano, se ele fica na torcida ou se remove emocionalmente da situação. “Eu me removo do processo e espero que eles acertem. Chegou a esse ponto que eu fico, ‘é uma coisa de marketing’. Você vai, lança um álbum e espera que as vendas sejam altas”, começou comentando o rapper.

“Chegou a esse ponto, mas no fundo... De novo, nós crescemos idolatrando isso [o Grammy]. Era como um dos pilares para nós. Era tipo: ‘Nós queremos esse ouro’”, ainda comentou Jay-Z, que já criticou o Grammy publicamente em um verso de uma das canções em parceria com Beyoncé no álbum “The Carters”.

Em seguida, o artista foi perguntado se ele realmente achava que Beyoncé deveria levar “Álbum do Ano”. O rapper rasgou elogios ao trabalho da esposa, dizendo: “Olha o que fez para a cultura. Olhe como a energia do mundo mudou. Eles tocam o álbum dela inteiro nas boates. Eu não sei se já vi isso antes”.

“A coisa toda – tipo tudo. Todo remix é incrível. Todo mundo fica inspirado. Inspirou o mundo. Cada remix é melhor que o outro”, comentou o marido da dona do álbum Renaissance. Por fim, Jay ainda opinou: “Quando inspira criatividade, é um álbum. Tem que ser Álbum do Ano. Tem que ser”.

Fez história!

Apesar de não ter levado o prêmio de Álbum do Ano, Beyoncé atingiu um feito histórico no Grammy de 2023 com suas vitórias na noite deste dia 5.

A cantora se tornou a artista com mais Grammys, com a marca de 32 troféus. O recorde anterior era do condutor de orquestras Georg Solti, que teve 31 Grammys até a sua morte em 1997.