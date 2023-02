Beyoncé celebra momento histórico no Grammy: 'Muito grata'

Beyoncé bate recorde e se torna a artista mais premiada da história do Grammy com 32 prêmios

A cantora Beyoncé viveu um momento histórico na cerimônia do Grammy Awards 2023. Ela conquistou seu 32º prêmio no evento com o álbum Renaissance. Na noite deste domingo, 5, ela venceu a categoria de Melhor Gravação de dance/música eletrônica por Break My Soul, a categoria de Melhor Perfomance R&B Tradicional por Plastic Off The Sofa, e a categoria de Melhor Canção R&B por Cuff It e Melhor Álbum de Dance/Eletrônica com Renaissance.

Com estes troféus, Beyoncé atingiu a marca inédita de 32 Grammys. O recorde anterior era do condutor de orquestras Georg Solti, que teve 31 Grammys até a sua morte em 1997.

Nas redes sociais, a cantora comemorou a conquista memorável em sua carreira. "Ganhamos! À minha colmeia, muito obrigado por todo o seu amor e lealdade! Muito obrigado pelas vitórias de BREAK MY SOUL e CUFF IT!!! Para The Dream, Tricky, HOV e Big Freedia. Eu amo todos vocês! Syd, sempre fui um grande fã seu. Obrigado. Nova Wav, Morten Ristorp, Raphael Saadiq e Nile Rodgers, obrigado por contribuir com o CUFF IT. Muito obrigado a Sabrina Claudio, Nick Green e Patrick Paige II. PLASTIC OFF THE SOFA é minha música favorita no RENAISSANCE na maioria dos dias. É difícil escolher embora. Haaa", disse ela.

E completou: "É ótimo ser homenageada pela performance vocal. Obrigada a todos os vocalistas talentosos que arrasaram nessas lindas interpretações do TikTok! Me sinto muito grata e cheia de alegria!".