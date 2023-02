Grammy Awards 2023: Veja os looks dos famosos no tapete vermelho

Celebridades atraem os olhares com looks deslumbrantes no tapete vermelho do Grammy Awards 2023

Neste domingo, 5, a 65ª edição do Grammy Awards agitou o universo das premiações internacionais. A cerimônia de premiação aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, e contou com um verdadeiro time de famosos cruzando o tão desejado tapete vermelho do evento.

Entre os famosos que passaram por lá estavam Viola Davis, Norah Jones, Lizzo, Doja Cat e muito mais. Os looks das celebridades atraíram os olhares com muito brilho e recortes estilosos.

Veja as fotos dos looks dos famosos no tapete vermelho do Grammy 2023:

Lourdes Leon - Foto: Getty Images

Diplo - Foto: Getty Images

Pharrell Williams - Foto: Getty Images

Shania Twain - Foto: Getty Images

Taylor Swift - Foto: Getty Images

Amber Rose - Foto: Getty Images

Harry Styles - Foto: Getty Images

Heidi Klum - Foto: Getty Images

Viola Davis - Foto: Getty Images

Bebe Rexha - Foto: Getty Images

Norah Jones - Foto: Getty Images

Jessy Wilson - Foto: Getty Images

Laverne Cox - Foto: Getty Images

Doja Cat - Foto: Getty Images

Lizzo - Foto: Getty Images

Viola Davis se torna EGOT após vencer o Grammy

A atriz Viola Davis foi a campeã na categoria de melhor audiobook do Grammy Awards 2023 com a sua biografia Finding Me. Com este prêmio, ela ganhou o status de EGOT.

Este status é dado para quem vence as quatro principais premiações dos Estados Unidos: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards. Essas são premiações da televisão, da música, do cinema e do teatro.