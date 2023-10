Beyoncé anuncia filme após fim da turnê de seu álbum Renaissance

A cantora Beyoncé surpreendeu seus fãs ao anunciar o filme “Renaissance”, que mostrará bastidores de sua mais recente turnê

Na madrugada desta segunda-feira, 2, Beyoncé surpreendeu seus fãs ao anunciar seu novo filme. “Renaissance: A Film By Beyoncé” mostrará os bastidores da mais recente turnê da cantora que contou com performances em diversas cidades da Europa e dos Estados Unidos.

O trailer do filme foi divulgado inicialmente no palco do último show da turnê na cidade americana de Kansas City, em Missouri. A Renaissance World Tour começou na cidade de Estocolmo, capital da Suécia. Desde essa primeira data, brasileiros compareceram à tour.

Apesar da grande presença de brasileiros, Beyoncé não irá vir para o Brasil. A dona do hit “Break My Soul” não anunciou ainda uma segunda perna da turnê e nem deu pistas se virar para a América Latina ou outros continentes. Porém, o jornalista José Norberto Flesh afirma que a cantora vem ao país no próximo ano.

Em seu Instagram, a diva pop publicou o trailer e escreveu na legenda: “Cuidado com o que você pede, porque eu posso aceitar”. A frase é um verso da canção “All Up In Your Mind” do álbum Renaissance e foi interpretado como uma brincadeira de Beyoncé para seus fãs que ficaram pedindo os videoclipes do novo álbum.

No trailer poderoso, Beyoncé mostra os diversos look usados ao longo da turnê. E não só isso, imagens inéditas dos filhos da cantora também surgem em preto e branco. Vale lembrar que a filha mais velha da diva pop, Blue Ivy, participou de diversos shows da tour dançando ao lado da mãe.

“Quando estou me apresentando, não sou nada além de livre”, diz a dona do hit “Love On Top” enquanto surgem imagens das performances no show. Quando os fãs da cantora surgem chocados assistindo ao show, Beyoncé comenta: “Meu objetivo para essa turnê era criar um lugar em que todos fossem livres e ninguém fosse julgado”.

O novo longa-metragem de Beyoncé irá estrear no dia 1º de dezembro nos Estados Unidos, Canadá e México. No país norte-americano, as pré-vendas já começaram. Nenhum anúncio sobre exibições do filme no Brasil foi feito ainda.

Ivete!

Falando em eventos musicais grandiosos, Ivete Sangalo celebrará seus 30 anos de carreira em grande estilo. No dia 20 de dezembro, a cantora fará um show no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa, Ivete comentou que o espetáculo será inspirado na turnê de Beyoncé e deu mais detalhes.

“O ‘Ivete 3.0’ é a confirmação de tudo que eu sonhei pra mim e me foi dado. E de tudo que tenho sonhado para o futuro e que vou ter. Alegria, música, muita emoção, muitas memórias e um público delicioso me acompanhando nessa jornada”, disse Ivete.