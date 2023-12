Belo surpreende ao levar marmita para o navio de Neymar Jr

Gracyanne Barbosa flagra o marido, o cantor Belo, com uma marmita dentro do navio de Neymar Jr e brinca: 'Ele se rendeu!'

O cantor Belo decidiu seguir o exemplo de sua esposa, a musa fitness Gracyanne Barbosa, e começou a levar sua marmita para os compromissos no dia a dia. Nesta terça-feira, 26, ele embarcou no Navio de Neymar Jr, chamado Ney em Alto Mar, e levou o seu pote de comida.

O flagra foi feito por Gracyanne, que mostrou o marido com uma marmita de doce saudável para suas refeições. Belo levou um pote com cheesecake para comer no navio.

“Ele se rendeu à marmita. Pessoa que anda com marmita do doce sem açúcar. Olha aqui: cheesecake sem lactose”, disse ela nos stories do Instagram.

Recentemente, Gracyanne Barbosa levou uma marmita para uma festa na casa do apresentador Luciano Huck. No carro, ela comeu a sua marmita antes de entrar na festa para não fugir da dieta. “Me convidem para festas, porque eu sou aquela convidada que não gasta nada. Levo a minha própria comida, minha própria água, não gasto nada na sua festa. Não dou prejuízo nenhum, pode me chamar”, disse ela na época.

Gracyanne Barbosa revela que Belo não a deixa dormir

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.