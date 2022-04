Após reconciliação, Maiara e Fernando posam coladinhos em fotos

O AMOR ESTÁ NO AR!

Fernando usou as redes sociais para compartilhar clique coladinho ao lado de Maiara em bastidores de show

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 09h25

O cantor sertanejo Fernando Zor (37) surgiu coladinho ao lado da namorada Maiara (34) em postagem nas redes sociais.

Após términos conturbados, o casal está de volta e Fernando usou seu perfil no Instagram para compartilhar cliques apaixonados com Maiara.

Na legenda, Fernando escreveu: "No show de milhões", isso porque, o cantor prestigiou o show da dupla Maiara & Maraisa em São Paulo.

Maiara e Fernando Zor assumem reconciliação:

Durante show em São Paulo, Fernando e Maiara assumiram o namoro novamente, e trocaram beijos apaixonados no palco.

Fernando, que estava assistindo ao show na primeira fila, levantou da plateia e cantou o hit Madri. Na sequência, chamou Maiara para a ponta do palco e surpreendeu os fãs presentes no local com um beijão na patroa.

Veja os cliques de Maiara e Fernando: