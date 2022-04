Maiara e Fernando Zor se beijam durante show em SP e assumem reconciliação

Os cantores Maiara, dupla de Maraisa, e Fernando Zor, confirmaram que reataram o namoro em troca de beijos durante show

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 10h45

O casal Maiara (34) e Fernando Zor (37) confirmaram que se reconciliaram, mais uma vez.

A sertaneja fez um show com a irmã e dupla Maraisa (34), na noite de domingo, 17, no Espaço das Américas, em São Paulo.

Durante a apresentação, que contou com a participação de Fernando, a dupla com Sorocaba (41) soltou a voz e trocou beijos com a cantora, confirmando a reconciliação pela primeira vez publicamente.

Assistindo ao show na primeira fila, ele levantou da plateia e cantou o hit Madri. Na sequência, Fernando chamou Maiara para a ponta do palco e surpreendeu os fãs presentes no local com um beijão na patroa.

No momento, Maraisa não mostrou muita felicidade e ficou com a cara fechada.

No Twitter, alguns fãs comentaram sobre o momento após repercussão. "Pelo amor de Deus, Maiaraaa, não cansa não, até a Maraisa que é a Maraisa não ta gostando do papelão, e olha que a Maraisa apoia a Maiara em tudo né", disse um internauta. "Minha gente, eu sei que a Maiara parece ter 5 aninhos, ela realmente tem, quer dizer, ela tem 34 anos, é adulta, dona de si e sabe muito bem o que ela tá fazendo da vida >>dela<< e eu tenho certeza que ela sabe onde dói nela e o que faz pra mal pra ela!!!", destacou outra. "A cara da Maraisa pra Maiara e o Fernando", reparou uma terceira. "Então né kkkk Eu apoio a felicidade da Maiara e respeito ela enquanto ser humano. Mas foi chocante para todo mundo até porque sabíamos que eles queriam esconder o relacionamento para evitar comentários", disparou mais uma.

Vale ressaltar que recentemente surgiram boatos de uma possível gravidez de Maiara. Os boatos de que a cantora e Fernando teriam retomado o romance começaram em março. Os dois, que estão juntos desde janeiro de 2019 entre idas e vindas, já terminaram e voltaram algumas vezes durante o relacionamento.

Maiara bloqueia Fernando Zor após brincadeira

Recentemente, no dia 01 de abril, Maiara foi trollada pelo namorado, Fernando Zor. O sertanejo mandou uma mensagem para a cantora dizendo que o namoro havia chegado ao fim em conversa no WhatsApp. "Mah!! Aconteceu um negócio meio chato, o meu pessoal do marketing veio falar comigo sobre nosso relacionamento, não sei como te falar isso, mas eles querem que a gente pare de se ver por enquanto, falaram que está atrapalhando um pouquinho o andamento das coisas aqui com o Fernando e Sorocaba! Fiquei muito preocupado, por isso achei melhor a gente realmente se afastar por enquanto!", dizia a mensagem. Maiara, então, respondeu: "Ah tudo bem... Não quero atrapalhar nada... Você sabe que eu tenho esse meu jeito... Mas eu não quero atrapalhar sua vida não... E o que você achar melhor fazer a gente faz. Eu te amo... E entendo a situação...".

