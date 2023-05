Após participação em seu show, Beyoncé se declara para a filha Blue Ivy

A cantora Beyoncé se declarou para a filha Blue Ivy nas redes sociais após a menina roubar a cena ao dançar no show da mãe

Nesta segunda-feira, 29, Beyoncé (41) encantou seus fãs ao se declarar para a filha mais velha Blue Ivy (11) em seu Instagram.

A cantora compartilhou uma série de fotos e vídeos da filha dançando durante um dos shows da sua “Renaissance World Tour” que aconteceu em Pais, França neste último final de semana.

“Minha linda primeira filha, eu estou tão orgulhosa e grata por ser sua mãe. Você nos traz tanta felicidade, meu doce anjo”, escreveu a diva pop na legenda da postagem.

Os fãs de Beyoncé adoraram a postagem e a declaração da mãe para a filha! “Isso é tão lindo, amei”, escreveu uma seguidora. E outra fã brasileira comentou em português: “Como cresceu rápido, né Bey? Parece que foi ontem que vimos o anúncio da gravidez”.

Quem também se declarou para Blue após a performance da menina no estádio lotado em Paris, foi a avó Tina Knowless. A mãe de Beyoncé também compartilhou vídeos de Blue no palco e escreveu uma declaração para a neta.

“Na noite passada, eu vi minha linda neta dançar na frente de quase 70 mil pessoas. Ela quebrou tudo e foi tão legal! Blue Ivy Carter, sem medo”, escreveu Tina.

No show, Blue dançou algumas músicas com os bailarinos e com a própria mãe no palco. A menina arrasou ao som de 'My Power' e 'Black Parade'.

Vale lembrar que além de Blue, Beyoncé também é mãe dos gêmeos Rumi e Sir (6) que também estavam presentes no show de Paris para assistirem a irmã e a mãe performarem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce)

Date!

Recentemente, Beyoncé surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma série de fotos nas redes sociais. A cantora posou ao lado do marido Jay-Z (53) em fotos de um “date”.

A dona do hit “Break My Soul” esbanjou beleza e elegância ao surgir com um look decotado e all-black nos cliques.