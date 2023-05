Com look decotado, Beyoncé curte ‘date’ com o marido Jay-Z

A cantora Beyoncé recebeu chuva de elogios dos seus fãs ao compartilhar fotos de noite romântica ao lado do marido Jay-Z

Nesta segunda-feira, 22, Beyoncé (41) causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos ao lado de seu marido Jay-Z (53). As fotos dos pais de Blue (11), e dos gêmeos Rumi e Sir (6) levaram os fãs à loucura.

A cantora surgiu esbanjando beleza e estilo com um look all-black decotado. A diva pop vestia um blazer por cima de um top que deixava sua barriga sarada à mostra, um short curtinho e longas botas. Já o rapper posou e faz carão para as fotos usando uma blusa de moletom de mangas compridas com um colete por cima e calças brancas.

O casal surgiu em um encontro luxuoso com ostras e taças de vinho. Atualmente, Beyoncé está rodando o mundo com a sua turnê “Renaissance World Tour”, do seu álbum “Renaissance” lançado em 2022.

Os seguidores de Beyoncé adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários. “Melhor casal, meta”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Sair com a pessoa que você ama é muito divertido”.

Os fãs brasileiros da dona do hit “Break My Soul” também marcaram presença nos comentários. Além de diversos pedidos para Bey trazer sua turnê para o Brasil, os seguidores brasileiros também fizeram chover elogios para a cantora. “Tenho como pais”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Ai gente, por que essa mulher é tão linda?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce)

Vem pro Brasil?

Recentemente, a internet se divertiu ao ver que o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (53) fez um convite em suas redes sociais para Beyoncé vir ao Brasil.

Além disso, a turnê da cantora que está circulando na Europa atualmente sempre conta com brasileiros na plateia. Quem estava presente no primeiro show da tour, em Estocolmo, foi o viúvo e a irmã do ator Paulo Gustavo (1978-2021), que era fã assíduo de Beyoncé.