Após causar polêmica em show, Ludmilla reclama: ''Por que essa parte não viraliza?''

Cantora Ludmilla usa as redes sociais para comentar sobre repercussão de momento durante apresentação em Parintins, no Amazonas

Neste sábado, 11, a cantora Ludmilla usou as redes sociais para comentar sobre o trecho de uma apresentação recente ter viralizado. A artista foi uma das atrações da Festa dos Visitantes 2023 em Parintins na última quinta-feira, 29.

Em show com milhares de pessoas no Amazonas, a artista deu o que falar em um certo momento do show, quando cantou uma música com letra polêmica sobre sexo oral. No vídeo que circula na web, Ludmilla acena para as mulheres lésbicas presentes no local e brinca com a esposa, Brunna Gonçalves, que estava na plateia.

Após a repercussão, a cantora carioca publicou um vídeo da mesma apresentação em que aparece cantando A Música Mais Triste do Ano, de Luiz Lins, e apontando para a amada. "Por que essa parte do show não viraliza?", perguntou aos fãs.

Confira:

Pétala revela perrengue em festa de Ludmilla

Pétala Barreiros, que participou da edição de 2022 de A Fazenda, foi uma das convidadas para o CARAS Inverno deste ano. Durante o especial em Campos do Jordão, a influenciadora participou de um jogo de "eu nunca" e revelou que enfrentou perrengue em festa de aniversário da cantora Ludmilla.

"Fui no aniversário da Ludmilla e tomei um remedinho de não passar mal. Foi a primeira vez que passei mal na minha vida. Teve álcool, mas eu achei que foi o remédio que me fez passar mal. Quando cheguei em casa, não estava me sentindo bem e acabei vomitando", compartilhou Pétala durante o jogo de "eu nunca" no especial CARAS Inverno, em Campos do Jordão.