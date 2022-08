Após anunciar fim da dupla, Simone manda recado para Simaria

Nas redes sociais, a cantora Simone se declarou para a irmã, Simaria, após ser anunciado o fim da dupla

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 19h06

Simone Mendes (38) usou as redes sociais para mandar um recado para Simaria Mendes (40), poucos minutos após ser anunciado o fim da dupla.

Nos Stories do Instagram, a cantora compartilhou uma foto em que aparece ao lado da irmã e mostrou todo o seu amor por ela. "Te amo, minha irmã! Obrigada por tudo. Você é meu sol, minha luz", escreveu a artista, acrescentando um emoji de coração.

Mais cedo, o perfil no Instagram das cantoras Simone e Simaria comunicaram os fãs sobre o fim da dupla. A nota informou que elas vão seguir carreiras solo e que Simone cumprirá os shows que já estão agendados.

"Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras", diz um trecho do comunicado.

Confira a declaração de Simone para Simaria:

Reprodução/Instagram

