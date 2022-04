Anitta tem segunda maior estreia no Spotify Brasil com o álbum 'Versions Of Me'

Com 'Versions Of Me' Anitta teve a maior estreia de uma artista brasileira no Spotify Brasil

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 12h58

Lançado na última terça-feira, 12, o álbum Versions Of Me de Anitta (29) já é um sucesso no Spotify Brasil.

O disco 'Versions Of Me' teve mais de 6 milhões de reproduções entre os brasileiros, e se tornou a maior estreia de um artista brasileiro no Spotify Brasil.

Com o debut, Anitta só ficou atrás de Lady Gaga com o disco Chromatica, que conta com 7 milhões de streams na plataforma.

Do outro lado, Juliette ocupa o 3° lugar, seguida por Matuê com o disco Máquina do Tempo, e Anitta, novamente.

Anitta tem segunda maior estreia no Spotify Brasil: