Anitta tem melhor estreia solo da carreira no Spotify Global com 'Boys Don't Cry'

Emplacando mais um hit com 'Boys Don't Cry', Anitta bate próprio recorde e alcança 53º posição no Spotify Global

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 17h48

Ela não para! Com seu novo hit internacional, Boys Don’t Cry, Anitta (28) conquistou a maior estreia solo da carreira no Spotify Global.

Com apenas um dia do lançamento da música e seu clipe oficial no YouTube, a brasileira atingiu a posição 53 no ranking mundial, com 1.492.046 streams.

O recorde anterior pertencia ao seu outro sucesso, Girl From Rio, que alcançou a posição 58, que somou 1.1 milhão de streams.

Além da atenção mundial, a cantora também virou queridinha em Portugal, chegando na posição 17 com mais de 20 mil reproduções no país.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)

Anitta lança vídeo oficial para 'Boys Don't Cry'

Cheio de referências ao rock’n’roll e um visual digno dos anos 2000, o vídeo oficial da canção já conta com mais de 5 milhões de visualizações. Confira: