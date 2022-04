Anitta lança seu tão aguardado álbum 'Versions Of Me' e agita a web

Após muita espera e expectativa, Anitta lançou o álbum 'Versions Of Me'

Fãs da cantora Anitta (29) podem comemorar! Após muita espera, a cantora lançou seu tão aguardado álbum Versions of Me.

O álbum já disponíveis em todas as plataformas digitais conta com 15 músicas, inclusive o hit Envolver e Boys Don't Cry.

No disco, Anitta uniu sua voz com Afro B em Maria Elegante. Chencho Corleone no reggaeton de Gata. Khalid com Ur Baby, Saweetie no conhecido hit, Faking Love. Me Gusta, também lançada anteriormente, uma parceria com Cardi B e Myke Towers. Além de Que Rabão, um feat com Mr. Catra.

A tracklist do disco foi divulgada no início de abril e já deixou os fãs eufóricos nas redes sociais. E na última terça-feira, 12, com o lançamento do álbum, fãs deixaram suas opiniões na web.

Veja a repercussão de 'Versions of Me' entre os fãs de Anitta:

ensina msm anitta como se faz um hino pop de verdade com ritmos latinos #VersionsOfMepic.twitter.com/e9oPAk03RI — 으 르 렁 - 4335 | BAEK VOLTE LOGO (@haiksys) April 13, 2022

o álbum começa com ENVOLVER old que já abre com a música do ano



sem dúvida a melhor música em espanhol da anitta desde paradinha é isso não sou eu quem tá dizendo são os mais de 24 milhões de seguid #VersionsOfMe já abre com 9/10 pic.twitter.com/wHZwAGOFWL — rod (@rodolpho) April 13, 2022

Gente não tem como “Love you” é a minha fav do álbum, tem tudo pra ser um hit. UM POPZÃO COMO OS GRINGOS GOSTAM, VAI HITAR NA CERTA. #VersionsOfMe#Anittapic.twitter.com/EgcurlixSM — 𝕸𝖆𝖉𝖉𝖚 🧟‍♀️ VERSIONS OF ME 🛐 (@maddult) April 13, 2022