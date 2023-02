Anitta se pronuncia após perder o Grammy de Artista Revelação: “Me senti muito especial”

Anitta usou suas redes sociais para se pronunciar e agradecer o carinho dos fãs

Anitta foi aos stories de seu Instagram nesta segunda-feira, 6, para se pronunciar sobre o Grammy Awards 2023 e agradecer o carinho de seus fãs.

A cantora concorreu a categoria de Artista Revelação na premiação, que aconteceu na noite deste domingo, 5. O prêmio foi anunciado por Olivia Rodrigo, ganhadora no ano anterior, porém a nossa Girl From Rio não levou o prêmio para casa.

Além da funkeira, entre os preferidos da internet estavam a banda de rock italiana, Maneskin e Latto, mas quem levou a melhor foi a cantora de jazz Samara Joy, de apenas 23 anos. A artista de jazz em ascensão ficou surpresa com a vitória. “Tenho assistido vocês na TV por tanto tempo”, disse ela em direção aos convidados, enquanto a câmera mostrava artistas como Adele, Lizzo e Beyoncé.

Anitta agradeceu todas as mensagens de carinho e disse que foi uma das noites mais incríveis de sua vida: “Bom dia Brasil! To passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho e de apoio de todo mundo, amigos, fãs, veículos. Todo mundo”, disse ela.

“Foi muito lindo, algumas pessoas depois me mandaram mensagem me consolando mas gente eu não estou triste viu? Eu to muito feliz, resultado mesmo é uma coisa que a gente não consegue prever e tá tudo bem” disse a cantora, “mas o mais incrível mesmo, era me ver lá, eu nem tava acreditando ,eu me olhava naquele lugar e pensava gente ‘eu to aqui com essas pessoas incríveis.'" continuou.

A dona do hit Envolver, ainda complementou dizendo que o que a mais a deixa feliz disso tudo foi que quando ela concorreu a essa categoria no Brasil ela perdeu: “Muita gente incrível que concorreu a artista revelação perdeu e depois fez uma carreira incrível… pode ser que represente algo”

“Muito obrigada pelo carinho e todas as mensagens lindas, eu me senti muito especial”, finalizou.