Anitta surge deslumbrante em festa de gala pré-Grammy

Anitta aposta na sensualidade e na transparência em vestido preto nada básico para a festa de gala pré-Grammy

A cantora Anitta (29) caprichou na escolha do look para marcar presença na festa de gala pré-Grammy na noite de sábado, 4, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A beldade apareceu deslumbrante com um vestido preto ousado e sensual.

Ela apostou em um vestido de renda e com decote profundo. Além disso, o look contou com transparência para destacar as curvas impecáveis do corpo da morena. No penteado, ela escolheu um coque com franja.

Anitta disputa o prêmio de Melhor Artista Revelação no Grammy 2023. A premiação acontecerá na noite deste domingo, 5, em Los Angeles. Nos últimos dias, a estrela contou sobre a ansiedade para a grande noite, já que é uma das mais cotadas para vencer na categoria.

“Para todo mundo que me perguntou como está a ansiedade para a semana do Grammy, agora sim eu entrei na energia do Grammy. Agora estou pirando o cabeção! Como eu disse para algumas pessoas, eu não entro na energia do evento muito antes porque se fica muita ansiedade, muita pressão, muito nervosismo antes do que é pra ser. É desnecessário... Eu estava cheia de show para fazer e compromisso e não queria entrar na energia antes da hora. Agora já está na hora! Já estou em Los Angeles, falta pouco para o evento. A cidade inteira gira em torno disso”, disse ela.

Então, Anitta contou que descobriu que pessoas estão apostando dinheiro em sua possível vitória. “Na minha categoria é uma coisa bizarra. As pessoas fazem apostas! Em Vegas, tem um lugar que faz apostas oficiais. Eu estou na frente das apostas, todo mundo está apostando que eu vou ganhar. É muita responsabilidade para mim, muito peso. E eu nunca acho que eu vou ganhar nada, sempre acho que vou perder. Com esses meus achismos de que vou perder, todo mundo fica falando que quem vai ganhar é ela e fica apostando em mim. É muita responsa! É um pesão! Mas é mara! Estou adorando”, contou.

“A minha categoria é uma das mais importante, é nervosismo. Estamso começando os primeiros eventos, participantes, para ir antes do Grammy. E agora sim está dando um super frio na barriga. Para mim, de fato, ser nomeado já é a vitória. Todo mundo que é nomeado, tudo gira em torno das pessoas que foram nomeados”, declarou.