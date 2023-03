Anitta leva figurinos para Nova York e faz mistério sobre novo projeto: "Por que será?"

Anitta apareceu vestindo o look apresentado por Lexa, na passagem da Unidos da Tijuca no carnaval deste ano

Anitta (29) está pronta para surpreender novamente em mais um projeto. A cantora desembarcou em Nova York, nos Estados Unidos.

Em um vídeo, ela agitou os fãs e contou que levou na mala alguns figurinos da escola de Nilópolis para uma etapa de filmagem.

Ela também apareceu vestindo o look apresentado por Lexa (28), na passagem da Unidos da Tijuca no carnaval deste ano.

Anteriormente, ela havia usado o figurino utilizado por Sabrina Sato (42) no desfile da Vila Isabel, do carnaval do ano passado.

“Estou aqui em Nova York, vocês já viram que o paparazzi tirou foto minha no aeroporto. Estou com o look emprestado da Lexa dessa vez, também peguei o da Sabrina. Olha aqui, lookinho do desfile da Beija-Flor, por que será que eu trouxe eles para Nova York?”, disse a estrela.

Conheça prefeito gato de Salvador que levou cantada de Anitta

O carnaval pegou fogo em Salvador, mas nos últimos dias um dos principais assuntos da festa soteropolitana foi o prefeito da cidade, Bruno Reis (45).

A beleza do político impressionou Anitta, que não se intimidou com as câmeras do circuito e o chamou de "delícia".

"Olha o prefeito da cidade, gente. Que chique! Olha o bofe gato atrás dele, ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", comentou a dona do hit 'Envolver'.

O momento logo viralizou nas redes sociais e até a esposa do prefeito se manifestou por meio das redes sociais.

Ivete Sangalo (50) também não perdeu a oportunidade e brincou com a situação de Bruno, que tem uma carreira política de anos na Bahia.

A artista ainda aproveitou para avisar ao público sobre a fama de Bruno no passado. "Eu sei a história de Bruno, mas não vou dizer porque ele é prefeito. Esse homem pegava é gente", se divertiu.