Quem é Bruno Reis? Conheça prefeito gato de Salvador que levou cantada de Anitta

Carnaval de Salvador foi marcado por cantada de Anitta no prefeito Bruno Reis

O Carnaval está pegando fogo em Salvador, mas nos últimos dias um dos principais assuntos da festa soteropolitana é o prefeito da cidade, Bruno Reis (45). A beleza do político impressionou Anitta (29), que não se intimidou com as câmeras do circuito e o chamou de "delícia".

"Olha o prefeito da cidade, gente. Que chique! Olha o bofe gato atrás dele, ali. Que delícia, o prefeito e o amigo ", comentou a dona do hit Envolver. O momento logo viralizou nas redes sociais e até a esposa do prefeito se manifestou por meio das redes sociais.

A cantora Ivete Sangalo também não perdeu a oportunidade e brincou com a situação de Bruno, que tem uma carreira política de anos na Bahia. "Cabra, pulaste uma fogueira, macho. Abre seu olho, rapaz", disse ela.

A artista ainda aproveitou para avisar ao público sobre a fama de Bruno no passado. "Eu sei a história de Bruno, mas não vou dizer porque ele é prefeito. Esse homem pegava é gente" , se divertiu Ivete.

MAS, AFINAL, QUEM É BRUNO REIS?

Natural de Petrolina, interior de Pernambuco, Bruno tem 45 anos e foi eleito prefeito de Salvador em 2020. Antes ele esteve no cargo de vice-prefeito por dois mandatos, ao lado de ACM Neto .

Bruno iniciou sua carreira política ainda nos anos 90, quando foi estagiário na Câmara Municipal de Salvador. Formado em direito, foi eleito deputado estadual duas vezes. A primeira em 2010 e foi reeleito em 2014.

Em 2020, ele enfrentou uma das maiores batalhas em sua carreira política ao enfrentar nas urnas a candidata petista Major Denice Santiago. No entanto, sua vasta experiência foi o suficiente para derrotá-la logo no primeiro turno.

Bruno é casado com Rebeca Cardoso e pai de três filhos. Nas redes sociais, além de compartilhar sua agenda de trabalho, ele também costuma dividir momentos ao lado e sua família com os mais de 430 mil seguidores.