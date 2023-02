Anitta recebe chuva de elogios ao escolher look prateado para Carnaval em Salvador

A cantora Anitta apostou na beleza ao eleger um look prateado para se apresentar no Carnaval de Salvador

Nesta sexta-feira, 17, Anitta deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram seu look escolhido para performar no Carnaval de Salvador.

A cantora surgiu esbanjando beleza e estilo com um look todo prateado composto por um top, saia e um véu na cabeça. Anitta também usava adereços no antebraço.

“É Carnaval! Bora pra Pipoca Salvador”, escreveu a artista na legenda do look, inspirado da figura histórica Joana D’Arc, em que irá comparecer à folia.

Nos comentários, Pabllo Vittar elogiou a amiga: “TOMAAA”. E a influenciadora Tata Estaniecki comentou: “Nossa MARAVILHOSA”.

A apresentadora Nicole Bahls também marcou presença nos comentários e escreveu: “Amei”. A ex-BBB e cantora Gabi Martins também elogiou: “Maravilhosa”.

Os fãs da dona do hit Envolver também adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários! “Belíssima”, escreveu um seguidor. E outro fã elogiou: “Gata é pouco”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Fantasia!

A influenciadora Thaynara OG revelou como será a fantasia em que vai desfilar pela escola de samba Estácio de Sá na noite desta sexta-feira.

Thaynara também comentou sobre seu sentimento de participar do desfile da escola que homenageará sua terra natal, São Luis no Maranhão, com o samba-enredo 'São João, São Luis, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração!'.