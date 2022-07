Anitta fica em quarto luxuoso em hospital de São Paulo. Saiba detalhes!

Anitta ficou internada em um quarto luxuoso após fazer uma cirurgia na semana passada em hospital de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 11h15

A cantora Anitta teve todo o conforto em sua recuperação após passar por uma cirurgia de endometriose no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo o site Terra, o hospital fica em um dos bairros mais nobres da capital paulista e é conhecido por ser o local que cuidou do presidente Jair Bolsonaro em 2018, quando ele foi atacado e precisou passar por cirurgia.

A publicação revelou que Anitta ficou em um quarto luxuoso do local. O quarto dela tem um amplo banheiro e um tablet para o paciente controlar a iluminação e a temperatura do local. Além disso, ela teve uma alimentação preparada com a supervisão de um chef e ainda uma equipe de hotelaria para cuidar do quarto.

Anitta foi cuidada pela médica Ludhmila Hajjar, que já fez o tratamento de outros famosos. A cantora deverá receber alta hospitalar nesta segunda-feira, 25.

Anitta desabafa sobre o pós-cirúrgico

Há poucos dias, a cantora Anitta se pronunciou nas redes sociais pela primeira vez após a cirurgia de endometriose.

Em um post no Twitter, a cantora desabafou sobre o momento difícil de sua vida. “Sei que vocês estão esperando eu aparecer mas está difícil, viu. Esse pós é insuportável. Correu tudo certo na cirurgia, agora é passar por essa fase extremamente ruim”, disse ela.

