Anitta terá alta nesta segunda-feira, 25, mas seguirá de repouso em casa

A cantora Anitta, receberá alta na próxima segunda-feira, 25, após uma cirurgia para tratar da endometriose

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 18h30

A segunda-feira, 25, vai começar com o pé direito para a Anitta (29). Segundo o Jornal O Globo, a cantora receberá alta após sua cirurgia para tratar a endometriose.

Na última semana, Anitta foi submetida a uma cirurgia para tratar da endometriose e ficou internada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e agora, seguirá com a recuperação em casa.

Anitta vai seguir com o descanso em casa, e segundo recomendações da equipe médica, a cantora terá que realizar pequenas caminhadas e cuidar da sua alimentação, com uma dieta saudável e rica em nutrientes.

A cantora também está tendo o apoio do namorado, Murda Beatz, que está ajudando a cantora na sua recuperação no hospital, ajudando Anitta a caminhar.

Cirurgia da Anitta

A cantora Anitta passou por uma cirurgia de cerca de quatro horas na última quarta-feira, 20. O procedimento foi bem sucedido e correu dentro do previsto. Nas redes sociais, a influenciadora digital Gkay falou sobre estar acompanhando Anitta no hospital. “Eu estou sumida aqui porque estou acompanhando minha amiga no hospital, como outras pessoas já sabem e outras não, me perguntaram. Deu tudo certo, graças a Deus, estou voltando para lá agora. Tudo certo, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo”, disse ela.

