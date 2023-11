Anahí vai se apresentar no último show do RBD no Brasil

Após se ausentar em um show do RBD no Brasil por causa de sua saúde, Anahí sobe ao palco no último show em solo brasileiro

A cantora Anahí está presente no último show da turnê RBD em São Paulo na noite deste domingo, 19. A estrela ficou longe dos palcos em um show da turnê e saiu mais cedo em outra apresentação por causa de sua saúde. Agora, já recuperada, ela subiu ao palco do Allianz Parque com seus outros quatro colegas - Maite Perroni, Christian Chavez, Christopher Ucckermann e Dulce María.

A novidade foi revelada para a CARAS Brasil por Maite Perroni, que recebeu a equipe da TV CARAS antes da apresentação . Ela contou que ela e suas amigas enfrentaram problemas de saúde durante a turnê no Brasil, mas estão firmes e fortes. "Ela começou a se sentir mal e fez todo o esforço para dar o melhor dela no show (…) foi duro porque nos amamos. Foram dias complexos de saúde para nós duas.Somos guerreiras e mulheres muito profissionais. Vamos estar os cinco juntos no show, vamos aproveitar muito o show”, disse ela, confirmando que os cinco integrantes do RBD que vieram ao Brasil vão se apresentar logo mais.

A ANAHI FALANDO SOBRE HOJE SER O ULTIMO SHOW DO RBD NO BRASIL😭😭 pic.twitter.com/16BgqprvtE — juliana⭐️ (@intensanahi) November 19, 2023

O que aconteceu com Anahí?

A cantora Anahí enfrentou um problema de saúde durante sua passagem pelo Brasil. Ela precisou abandonar um show do RBD em São Paulo na noite de sexta-feira, 17, no meio da apresentação. Ela estava com dores no corpo e febre, e foi direto para um hospital para receber atendimento médico.

A estrela ficou internada por algumas horas ao ser diagnosticada com infecção renal grave. O diagnóstico foi revelado por ela mesma nas redes sociais. "Queridos amigos, pela primeira vez na minha vida tive que abandonar um show devido a um problema de saúde. Meu coração está em pedaços porque realmente era o que eu menos desejaria. Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas e cabeça. Febre alta e calafrios. De acordo com os exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor. Estou nas mãos dos médicos e neste momento pensando no mais importante que é a saúde. Obrigada pelo carinho, Brasil, e peço desculpas por ter que sair faltando quatro músicas para finalizar o show", finalizou.

Com isso, ela não esteve no show de sábado, 18. Os fãs entenderam a ausência dela e cantaram os trechos dela nas canções em alto e bom som. Agora, no encerramento da passagem do RBD pelo Brasil, ela deverá cantar junto com seus amigos.