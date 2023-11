Anahí recebe diagnóstico após deixar show do RBD para ir ao hospital

'Coração em pedaços', Anahí se desculpou por que não ter terminado a apresentação e falou das dores que estava sentindo

Anahí se manifestou na madrugada deste sábado, 18, sobre seu estado de saúde. A cantora, de 40 anos, precisou deixar o show do RBD em São Paulo antes da apresentação terminar para ir ao hospital. A artista fez exames e já recebeu o diagnóstico.

"Queridos amigos, pela primeira vez na minha vida tive que abandonar um show devido a um problema de saúde. Meu coração está em pedaços porque realmente era o que eu menos desejaria", escreveu a cantora mexicana nos stories do Instagram.

No hospital, a artista foi examinada e divulgou seu diagnóstico: "Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas e cabeça. Febre alta e calafrios. De acordo com os exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor".

O RBD fará mais dois shows da turnê Soy Rebelde Tour em São Paulo, um neste sábado e outro no domingo, 19. Anahí não deixou claro se estará nas apresentações. "Estou nas mãos dos médicos e neste momento pensando no mais importante que é a saúde. Obrigada pelo carinho, Brasil, e peço desculpas por ter que sair faltando quatro músicas para finalizar o show", finalizou.

Na quinta-feira, 16, Anahí revelou através dos Stories que estava com 38,6º de febre, além de muita 'dor em seus ossos'.

"Tive a pior noite. Meus ossos doem. Não sei o que está acontecendo. Não é Covid, creio eu, tive recentemente pela quinta vez", escreveu a artista ao mostrar o termômetro, “Meu querido Brasil, Ainda não sabemos o que eu tenho os médicos já estão aqui e vamos fazer exames. Darei o meu melhor nos shows que nos restam, espero poder fazer jus ao que vocês merecem”, ressaltou a loira.

Além dela, a cantora Dulce Maria também não se sentiu bem durante a turnê do RBD no Brasil. Há poucos dias, ela contou que estava doente e até apareceu fazendo inalação em uma foto nas redes sociais.