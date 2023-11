Anahí abandona show da turnê RBD para ir ao hospital

Integrante do RBD, Anahí sai de show em São Paulo para buscar atendimento médico após ficar doente durante turnê no Brasil

A cantora Anahí pegou os fãs de surpresa na noite desta sexta-feira, 17, ao abandonar o show do grupo RBD em São Paulo cerca de uma hora após o início da apresentação. A estrela está doente e precisou deixar o palco para ir em busca de um atendimento médico.

De acordo com o site G1, a estrela participou do início do show, mas saiu e deixou os colegas no palco. Então, Christian Chavez contou que ela foi ao hospital e pediu para os amigos continuarem o show. "É o que vocês merecem e o que ela queria", disse ele para os fãs.

Anahí já tinha avisado os fãs que não estava de sentindo bem nesta semana. Por meio das redes sociais, ela contou que estava com dores e febre. “Foi um dia de muita dor, mas lá vou eu mais uma vez com todo o coração. Desculpe se não posso dar o show que vocês merecem”, contou na web.

Além dela, a cantora Dulce Maria também não se sentiu bem durante a turnê do RBD no Brasil. Há poucos dias, ela contou que estava doente e até apareceu fazendo inalação em uma foto nas redes sociais.