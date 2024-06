Ana Castela rebate crítica após publicar vídeo de humor: "Rede social não é para criança"

Após vídeo humorístico, Ana Castela respondeu ao comentário de uma seguidora que a criticou, mencionando o público infantil

Nesta terça-feira, 18, Ana Castela usou as redes sociais para responder a uma crítica feita por uma seguidora. A cantora publicou um vídeo curto em seu perfil oficial no Instagram com um meme sobre ter a vida social agitada e alguns internautas não gostaram do conteúdo.

"Eu e minha amiga às 8 da manhã voltando para casa depois de ter bebido substâncias de procedência duvidosa, aprendido 4 novas línguas, conhecido 3 atores famosos e invadido a casa do Jorge e Mateus pedindo uma foto", escreveu ela, que estava acompanhada da amiga Duda Bertelli no registro.

Na legenda da postagem, Ana escreveu: "Dizem que eu sou cachaceiro, bom que já aproveitei para comprar o pão".

Nos comentários, uma seguidora criticou o comportamento da Boiadeira, afirmando que ela tem uma base de fãs infantil muito grande. Em resposta, a artista alegou que esse cuidado com as crianças não deveria ser dela, mas sim dos pais.

Por outro lado, muitos saíram em defesa de Ana Castela. "Posta mesmo, miga, lugar de criança é brincando na rua, não com celular na mão", disse uma internauta. "Nem era pra crianças terem Instagram, gente, parem de militar", comentou mais uma.

Veja o comentário e o vídeo de Ana Castela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

Ana Castela é a voz da música de abertura de nova novela do SBT

A cantora sertaneja Ana Castela, foi a escolhida parar interpreta a canção de abertura da próxima novela do SBT, “A Caverna Encantada”. A composição foi feita pelo Thomas Roth, diretor musical de teledramaturgia do SBT, que contou as estratégias para a produção da abertura:

“Quando eu era criança, em casa, meus pais, que eram alemães, ouviam, dentre várias coisas, muita música clássica. Isso foi muito importante na minha formação musical e cultural. Agora, eu busco imprimir para cada novela uma certa ‘cara’, uma linguagem, para não ficar naquela coisa óbvia de só criar e produzir ‘o que tá na moda’”, disse.

“Mas, claro, a gente não pode esquecer que novela é uma coisa popular, linguagem direta. Querer complicar vai dar ruim na certa. Então, para essa novela, ‘A Caverna Encantada’, eu decidi trabalhar com duas coisas para criar esse diferencial: primeiramente, trazer algumas músicas clássicas, mas rearranjadas com ritmos mais contemporâneos; e segundo, ⁠produzir algumas músicas com artistas já conhecidos do grande público. Assim, eu gravei com Supla, Tiê, Mauricio Manieri e, na abertura, com Ana Castela. E, claro, outros ainda poderão gravar conosco”, revelou. Confira mais detalhes da trama!