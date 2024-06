Ana Castela é a voz da música de abertura de nova novela do SBT

Ana Castela foi escolhida para interpretar a canção de abertura da próxima novela do SBT, “A Caverna Encantada”; a novela está prevista para julho

A cantora sertaneja Ana Castela, foi a escolhida parar interpreta a canção de abertura da próxima novela do SBT, “A Caverna Encantada”. A composição foi feita pelo Thomas Roth, diretor musical de teledramaturgia do SBT, que contou as estratégias para a produção da abertura:

“Quando eu era criança, em casa, meus pais, que eram alemães, ouviam, dentre várias coisas, muita música clássica. Isso foi muito importante na minha formação musical e cultural. Agora, eu busco imprimir para cada novela uma certa ‘cara’, uma linguagem, para não ficar naquela coisa óbvia de só criar e produzir ‘o que tá na moda’”, disse.

“Mas, claro, a gente não pode esquecer que novela é uma coisa popular, linguagem direta. Querer complicar vai dar ruim na certa. Então, para essa novela, ‘A Caverna Encantada’, eu decidi trabalhar com duas coisas para criar esse diferencial: primeiramente, trazer algumas músicas clássicas, mas rearranjadas com ritmos mais contemporâneos; e segundo, ⁠produzir algumas músicas com artistas já conhecidos do grande público. Assim, eu gravei com Supla, Tiê, Mauricio Manieri e, na abertura, com Ana Castela. E, claro, outros ainda poderão gravar conosco”, revelou.

A novela vai narrar a história de Anna, filha de Paulo, um médico missionário. Eles vivem juntos no norte de Minas Gerais, mas quando Paulo recebe uma missão perigosa, ele precisa deixar Anna em um colégio interno no interior de São Paulo.

Prometendo retornar no aniversário da filha, Paulo desaparece misteriosamente, levando Anna a embarcar em uma jornada inesperada para desvendar os segredos do colégio Rosa dos Ventos, de sua família e dela mesma.

A estreia está prevista para o dia 29 de julho. A novela será exibida de segunda a sexta-feira, às 20h45, com Miguel Coelho, Isabela Souza e Mel Summers nos papéis principais. O projeto segue o estilo de grandes sucessos do SBT como "Carinha de Anjo", "Carrossel" e "Chiquititas", combinando mistério, romance, humor, fantasia e música.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a cantora participa da abertura de uma novela, a boiadeira, já marcou presença na abertura de Terra e Paixão (2023), na Globo, junto com Chitãozinho e Xororó, com uma nova versão do clássico ‘Evidências’, de 1990.

Ana Castela mostra antes e depois de tratamento facial

Ana Castela mostrou em seu Instagram como ficou seu rosto após realizar um tratamento contra as espinhas. A cantora revelou que lida com esse problema há anos, o que afetava bastante sua autoestima, e que seu estado emocional influenciava diretamente na formação da acne.

"Comecei a fazer tratamento, essa é a minha pele hoje. Não tem espinhas, mas tem manchinhas que estou também estou cuidado para tirar. Já é uma grande conquista", disse ela. A sertaneja contou que, ao longo dos anos, tirou fotos das crises de espinhas para, um dia, poder comparar os resultados após o tratamento. Confira!