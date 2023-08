Ana Castela chora, pede perdão e deixa escapar palavrão: ''Dias difíceis''

Após não atingir tom em show, Ana Castela chora e faz desabafo no palco pedindo compreensão dos fãs

A cantora Ana Castela teve mais um momento delicado no palco. Nos últimos dias, ao se apresentar em um show em Barretos, a artista não conseguiu atingir um toma da música Solteiro Forçado e se desculpou com o público.

Nitidamente chateada com a situação, a sertaneja falou sobre estar se cuidando bastante para evitar que isso continue acontecendo durantes suas apresentações. Ana Castela então comentou sobre ser uma canção difícil de cantar e acabou chorando.

"Desculpa não conseguir cantar essa música como eu deveria. Eu estou melhorando, estou fazendo fono, mas são dias difíceis, cansativos para c*. Desculpa, crianças, não falem palavrão", disse ela deixando escapar a palavra.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, a famosa foi alvo de críticas por conta de sua apresentação no Criança Esperança, da Globo. Após o evento, em que não conseguiu cantar como desejava, a sertaneja fez um desabafo em sua rede social sobre o que aconteceu em cima do palco. A atriz Marina Ruy Barbosa saiu em defesa de Ana Castela na ocasião.

Veja o momento de Ana Castela no palco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Pais de Ana Castela fazem rara aparição com a cantora

Os pais de Ana Castela fizeram uma rara aparição ao lado da cantora durante um show no Rodeio de Barretos, em São Paulo. Nesta sexta-feira, 25, Michele, instrumentista e influenciadora, e o marido, Rodrigo Castela, surgiram ao lado da filha nos bastidores do evento.

Mais discreto, o pai da artista surgiu com um look básico, composto por camisa azul e calça jeans. Já a mãe da boiadeira roubou a cena ao aparecer com uma roupa nada discreta. Assim como a herdeira, Michele surgiu de chapéu na cabeça, botas douradas e um vestido bege com franjas. Veja as fotos dos pais de Ana Castela aqui.