Alok surpreende fãs ao compartilhar fotos do início de sua carreira

Para celebrar o Dia do DJ, Alok compartilhou fotos de sua infância e adolescência e surpreendeu seus seguidores

Nesta quinta-feira, 9, Alok celebrou o Dia Internacional do DJ com uma série de fotos de sua infância e adolescência, mostrando como começou na profissão.

O DJ relembrou em seu Instagram o início de sua carreira quando ainda era criança e mencionou seu irmão gêmeo Bhaskar, que também é DJ.

“Feliz dia internacional do DJ para todos os parceiros de profissão. E em especial aos meus pais que inspiraram eu e meu irmão gêmeo a nos tornarmos um”, escreveu o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, o apresentador do “Caldeirão”, Marcos Mion elogiou a sequência de fotos que mostra a evolução da carreira de Alok: “Cara, que DEMAIS essa sequência”.

Os fãs do DJ também adoraram a publicação e rasgaram elogios nos comentários! “Parabéns Alok, você é sensacional”, comentou uma seguidora. E outro fã comentou: “Que bonito e inspirador”.

Beijão!

Nesta última terça-feira, 7, Alok deixou seus seguidores sem ar ao compartilhar uma foto em suas redes sociais em que surgiu dando um beijão na esposa Romana Novais.

O casal surgiu elegante no casamento do irmão gêmeo de Alok, Bhaskar, e Romana causou polêmica ao ser acusada nas redes sociais de tentar "ofuscar a noiva" com seu vestido.