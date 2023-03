Quem é Bhaskar? O irmão gêmeo de Alok que se casou na Tailândia

Saiba mais sobre o DJ Bhaskar, que é o irmão gêmeo do DJ Alok, e se casou na Tailândia em cerimônia na praia

Nesta segunda-feira, 6, o casamento do DJ Bhaskar com Carol Cola chamou a atenção nas redes sociais. Ele é o irmão gêmeo do DJ Alok e se casou em uma praia na Tailândia. O rapaz também é músico e já revelou algumas curiosidades de sua vida na internet.

Nascido em Goiânia, ele é filho dos DJs Ekanta e Swarup, que foram os pioneiros do psy trance no Brasil e também os criadores do Festival Universo Paralello. O nome dele, Bhaskar, foi escolhido por guru indiano chamado Osho, que indicou nomes sânscritos para a família dele e os pais dele escolheram Alok e Bhaskar para os filhos gêmeos.

Ele começou na carreira musical ao lado do irmão aos 12 anos, mas seguiu carreira solo em 2016. Entre os seus sucessos estão os singles Feeling So High e Fuego. Inclusive, ele contou que já foi comparado ao irmão. “Já sofri muita pressão, as pessoas ainda comparam muito. Mas, cada vez mais, elas veem que são trabalhos diferentes”, disse ele ao site G1.

Hoje em dia, Bhaskar é um dos DJs brasileiros mais conhecidos no mundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bhaskar (@bhaskar)

Bhaskar fala sobre a família musical

Bhaskar contou que sempre teve influência da música em casa, mas nunca se sentiu pressionado a seguir a carreira. "Isso nunca foi um fator que me afetou diretamente pra eu me tornar DJ. Lógico que eu via meus pais como exemplos e via que era possível eu ser DJ e ter uma profissão como DJ. Mas, foi muito mais natural mesmo, de querer escolher esse caminho e ver que eu tinha algo que me chamava nesse caminho, do que de fato meus pais falarem ‘olha, vira DJ’. Tanto que meus pais sempre me incentivaram a estudar, fazer faculdade, fazer as coisas. Mas, foi inevitável", disse ele à CARAS.

Ele, inclusive, admitiu que se não tivesse seguido essa carreira seria um “cara super nerd”. “Um cientista, um astronauta, alguma coisa assim. Ou eu teria ido pro caminho do cinema, que eu também gosto muito. Teria virado roteirista ou diretor, alguma coisa assim”, brincou.