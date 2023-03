Irmão gêmeo de Alok, Bhaskar, se casa em cerimônia na Tailândia

Alok exibe fotos inéditas do casamento do seu irmão gêmeo, Bhaskar, em destino paradisíaco

O DJ Alok ficou encantado ao acompanhar a cerimônia de casamento de seu irmão gêmeo, Bhaskar, com Carol Cola, na Tailândia. Nas redes sociais, o artista compartilhou um álbum com fotos inéditas da celebração romântica, que aconteceu ao ar livre em uma praia.

Nas imagens, Alok mostrou o seu look ao posar ao lado da esposa, Romana Novais, e também dos noivos após a cerimônia. “Feliz em estar neste lindo casamento”, disse ele na legenda.

E completou: “Casamento do meu irmão gêmeo, Bhaskar, e da Carol Cola foi mágico! Feliz em estar presente nesse momento tão especial. Que Deus abençoe essa união e que sejam muito felizes. Amo vocês!”.

Por sua vez, Bhakar também comemorou a união com um post especial. “Melhor dia da minha vida. Vem comigo que a aventura está só começando, Carol. Te amo, amor da minha vida!”, afirmou ele na legenda.

Vale lembrar que Bhaskar e Carol já são pais de um menino, Gaian, de 3 anos.

Bhaskar fala sobre a família musical

Filho de Ekanta e Swarup, Bhaskar contou que sempre teve influência da música em casa, mas nunca se sentiu pressionado a seguir a carreira. "Isso nunca foi um fator que me afetou diretamente pra eu me tornar DJ. Lógico que eu via meus pais como exemplos e via que era possível eu ser DJ e ter uma profissão como DJ. Mas, foi muito mais natural mesmo, de querer escolher esse caminho e ver que eu tinha algo que me chamava nesse caminho, do que de fato meus pais falarem ‘olha, vira DJ’. Tanto que meus pais sempre me incentivaram a estudar, fazer faculdade, fazer as coisas. Mas, foi inevitável", disse ele à CARAS.

Ele, inclusive, admitiu que se não tivesse seguido essa carreira seria um “cara super nerd”. “Um cientista, um astronauta, alguma coisa assim. Ou eu teria ido pro caminho do cinema, que eu também gosto muito. Teria virado roteirista ou diretor, alguma coisa assim”, brincou.