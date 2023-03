Alok dá beijão em Romana Novais em meio à polêmica com look em casamento

Após Romana Novais ser acusada de 'ofuscar noiva' em casamento, DJ Alok compartilha lindo clique romântico com a esposa

O DJ Alok (31) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 07, para dividir um clique em clima de muito romance com a esposa, Romana Novais (32)!

Em seu feed no Instagram, o músico surgiu dando um beijão na mulher, com quem tem dois filhos, Ravi (3) e Raika (2), em meio à polêmica em torno do look dela no casamento do cunhado, Bhaskar Petrillo.

No registro apaixonado, os dois aparecem trocando beijos com mar e um lindo céu ao entardecer no fundo. Na legenda, ele usou apenas um emoji de coração laranja.

Nos comentários do post, os fãs não pouparam elogios ao casalzão. "Foto linda", elogiou Rodrigo Mussi. "Esse é casal referência", "Casal lindo", "Que maravilhosos! Sempre! Casal 1000", "Casal perfeito", "Que registro incrível! Que cenário", babaram os seguidores.

Romana rebateu as críticas nas redes sociais após ser acusada de querer "aparecer mais que a noiva" no casamento do irmão gêmeo de Alok, Bhaskar e Carol Cola, na Tailândia, no último sábado, 04. "Todo mundo de chinelo, só ela de salto, querendo aparecer mais que a noiva", disparou uma internauta.

Romana, que usou um vestido com a barriga de fora e fendado, contou que o look foi escolhido pela noiva. "Quem escolheu o meu vestido foi a própria Carol, a noiva, a esposa do meu cunhado, uma das minhas melhores amigas. Fizemos juntas com a mesma estilista. O vestido da Carol foi um sonho, um dos mais lindos de noiva que eu já vi, totalmente dentro do contexto e do jeitinho que ela sonhou. E o mesmo vale para o noivo, muito original! Mais importante que a roupa é o que esse momento representa para nossa família. Acho incrível quando os noivos fazem um casamento pra si e não para agradar a internet", disse a médica.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alok Petrillo (@alok)

Bhaskar, irmão gêmeo de Alok, se casa em cerimônia na Tailândia

O DJ Alok ficou encantado ao acompanhar a cerimônia de casamento de seu irmão gêmeo, Bhaskar, com Carol Cola, na Tailândia. Nas redes sociais, o artista compartilhou um álbum com fotos inéditas da celebração romântica, que aconteceu ao ar livre em uma praia.

Nas imagens, Alok mostrou o seu look ao posar ao lado da esposa, Romana Novais, e também dos noivos após a cerimônia. “Feliz em estar neste lindo casamento”, disse ele na legenda.

E completou: “Casamento do meu irmão gêmeo, Bhaskar, e da Carol Cola foi mágico! Feliz em estar presente nesse momento tão especial. Que Deus abençoe essa união e que sejam muito felizes. Amo vocês!”

