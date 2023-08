Alcione faz 'show particular' em voo atrasado

Show particular!

A cantora Alcione cantou para os passageiros de um avião que aguardava reparos

A cantora Alcione fez a alegria dos passageiros de um avião parado no Aeroporto de Congonhas neste domingo, 6. É que eles ganharam um "show" particular da artista enquanto aguardavam a aeronave ser reparada.

O voo que iria sair de São Paulo para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, teve um atrasado de aproximadamente 30 minutos, e quando os passageiros descobriram que Alcione estava no avião, pediram para que ela cantasse seu grande sucesso 'Não deixe o samba morrer'. A jornalista Mariana Procopio fez um vídeo mostrando a cantora atendendo o pedido dos fãs e soltando a voz.

Segundo a agenda da famosa, ela se apresentou neste sábado, 5, em Uberlândia, Minas Gerais, e sua próxima apresentação acontecerá na próxima sexta-feira, 11, no Recife.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Perfil.com Brasil (@perfilcombrasil)

Alcione será homenageada por escola de samba no Carnaval 2024

A escola de samba Mangueira já escolheu seu enredo para o Carnaval 2024! A agremiação carioca vai falar sobre a cantora Alcione. A novidade foi divulgada pela própria verde e rosa, que ficou em quinto lugar no Carnaval deste ano, em sua conta oficial no Instagram.

"A cantora Alcione será o enredo da Mangueira para o carnaval de 2024. Desejo da presidenta Guanayra Firmino há mais de dez anos, o convite foi feito hoje na casa da Marrom, que aceitou o convite pra ter sua vida contada na Verde e Rosa", diz o texto. "Estou muito honrada e emocionada com o convite. Nunca imaginei tamanha homenagem", falou Alcione na declaração divulgada pela Mangueira.

No aniversário de 95 anos da escola de samba, no dia 28 de abril, acontece o lançamento do enredo. Os responsáveis pelo desfile serão os carnavalescos Guilherme Estevão e Annik Salmon.