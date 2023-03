Alcione será homenageada por escola de samba no Carnaval 2024: ''Muito honrada''

Escola de samba Mangueira anuncia cantora Alcione, de 75 anos, como tema do desfile no Carnaval 2024

A escola de samba Mangueira já escolheu seu enredo para o Carnaval 2024! A agremiação carioca vai falar sobre a cantora Alcione (75)!

A novidade foi divulgada pela própria verde e rosa, que ficou em quinto lugar no Carnaval deste ano, em sua conta oficial no Instagram. "A cantora Alcione será o enredo da Mangueira para o carnaval de 2024. Desejo da presidenta Guanayra Firmino há mais de dez anos, o convite foi feito hoje na casa da Marrom, que aceitou o convite pra ter sua vida contada na Verde e Rosa", diz o texto.

“Estou muito honrada e emocionada com o convite. Nunca imaginei tamanha homenagem”, falou Alcione na declaração divulgada pela Mangueira.

No aniversário de 95 anos da escola de samba, no dia 28 de abril, acontece o lançamento do enredo. Os responsáveis pelo desfile serão os carnavalescos Guilherme Estevão e Annik Salmon.

Nos comentários, famosos e anônimos comemoraram a novidade. "Meu coração se enche de alegria com essa grande e maravilhosa notícia. Alcione merece todas as honras por sua brilhante carreira, mas esse reconhecimento da Verde e Rosa é oportuno, necessário e, embora outras gloriosas agremiações já a tenham homenageado, o mundo do samba esperava por esse enredo. Axé, Mangueira!", disse o Pai Rodney William de Oxóssi. "Que maravilha!", celebrou Djamila Ribeiro. "Que beleza!!!!", comentou Regina Casé. "Ai meu coração não guenta!", falou Yuri Marçal.

Alcione comparece ao desfile em homenagem a Arlindo Cruz

A cantora Alcione fez questão de marcar presença na Avenida do Sambódromo do Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar de pertinho a homenagem que a Império Serrano fez para o cantor Arlindo Cruz (64).

Escola de samba do coração do sambista, a Império foi a primeira a desfilar com uma homenagem ao compositor. E mesmo que a Mangueira seja a escola do coração de Alcione, ela fez questão de estar presente no desfile, bastante emocionada.

Sendo entrevistada por uma repórter da Rede Globo, ela revelou que não poderia faltar na homenagem. “Não podia perder essa homenagem para esse grande compositor e amigo, Arlindo Cruz. Que merece todas as homenagens dessa avenida”, disse Marrom.

