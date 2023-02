Alcione comparece em desfile que homenageia Arlindo Cruz: ‘Merece’

Cantora Alcione marca presença em desfile da Império Serrano, que homenageia grande ídolo da música brasileira, Arlindo Cruz

A cantora Alcione (75) fez questão de marcar presença na Avenida do Sambódromo do Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar de pertinho a homenagem que a Império Serrano fez para o cantor Arlindo Cruz, no último domingo, 19.

Escola de samba do coração do sambista, a Império foi a primeira a desfilar com uma homenagem ao compositor. E mesmo que a Mangueira seja a escola do coração de Alcione, ela fez questão de estar presente no desfile, bastante emocionada.

Sendo entrevistada por uma repórter da Rede Globo, ela revelou que não poderia faltar na homenagem. “Não podia perder essa homenagem para esse grande compositor e amigo, Arlindo Cruz. Que merece todas as homenagens dessa avenida”, disse Marrom, como é conhecida.

Arlindo foi destaque do último carro da escola, que abriu a noite de apresentações das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Sua participação, no entanto, foi bem condicionada a suas condições de saúde, visto que o sambista se recupera de um AVC que sofreu em 2017, que deixou graves sequelas.

Arlindinho se emociona ao vivo ao falar de passagem do pai pela Sapucaí

O filho de Arlindo, o sambista Arlindinho, deu uma declaração emocionante nos estúdios da Globo sobre a participação do pai no carnaval. “Ver os amigos ali com ele, a minha mãe, toda a luta que ela tem. Hoje eu vi meu pai sorrir mais cedo. Essa coisa de fazer o juramento do sambista, ter essa energia”, relatou o sambista. “Eu briguei, achei que não tinha que vir, depois achei que tinha. Depois de ver o jeito dele de interagir, ele sempre se colocou muito positivo de estar aqui. Ele se doou muito pelo Império”, completou Arlindinho, revelando que ainda tinha dúvidas sobre a participação do pai.