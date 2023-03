Adele afirma que Piqué 'está com problemas' após performance de Shakira em Talkshow

Shakira cantou BZRP Music Session #53 no programa de Jimmy Fallon e recebeu muitos elogios

Adele (33) afirmou que Gerárd Piqué (36) "está com problemas" após a cantora assistir à performance de Shakira (46) no programa Tonight Show, na última semana.

Depois que a superestrela colombiana tocou "BZRP Music Session #53" no programa do apresentador Jimmy Fallon, Adele falou sobre a faixa contundente durante um de seus recentes shows em Las Vegas.

Enquanto caminhava pela multidão no The Colosseum at Caesars Palace, a vencedora do Grammy de 34 anos pediu a um fã que falasse qual seu músico favorito - além dela - em um vídeo compartilhado por uma conta de fã nas redes sociais.

A plateia falou de Shakira, e Adele respondeu: "Oh, eu vi a performance dela ontem à noite no Jimmy Fallon. O ex-marido dela está com problemas!"

Shakira e Bizarrap apareceram no The Tonight Show na semana passada para divulgar o single e participarem de uma entrevista com Fallon, onde a cantora revelou ter passado por um "ano muito difícil".

"O problema com essa música é que ela se tornou um hino para tantas mulheres por aí. Tive um ano muito difícil depois da minha separação e escrever essa música foi muito importante para mim", disse ela.

Com a canção, Shakira entrou para o Guinness World com a canção 'Bzrp Music Session vol. 53' com recordes como faixa latina mais vista no YouTube em 24 horas, faixa latina mais rápida a atingir 100 milhões de visualizações no YouTube, faixa latina com mais streams no Spotify em 24 horas e faixa latina mais transmitida no Spotify em uma semana.

Shakira coloca outra bruxa na varanda em direção a casa da ex-sogra

Segundo informações do jornal espanhol, La Vanguardia, recentemente a cantora teria retirado a bruxa da varanda de sua casa, em Barcelona, como um sinal de reaproximação dos ex-sogros.

Mas tudo não passou de boatos, já que o tão temido personagem reapareceu novamente e voltou a assombrar a casa de seus ex-sogros Joan Piqué e Montserrat Bernabéu, que moram ao lado de sua mansão