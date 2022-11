Aaron Carter, que morreu aos 34 anos, recebe homenagem de Backstreet Boys

Aaron era irmão de Nick Carter, integrante do Backstreet Boys, e foi encontrado morto no sábado, 5, na Califórnia, nos Estados Unidos

A famosa boyband Backstreet Boys prestou uma homenagem para Aaron Carter, estrela do pop infantil, que morreu aos 34 anos, no sábado, 5. O artista era também irmão de um dos integrantes da banda, Nick Carter (42). Nas redes sociais, o grupo publicou uma foto em preto e branco onde os integrantes aparecem abraçados com o cantor.

“Descanse em paz”, estava escrito na legenda da publicação feita no perfil oficial da banda no Instagram. Além disso, os Backstreet Boys já haviam feito uma homenagem para Aaron, durante um show em Londres, na Inglaterra, no domingo, 6, cantando uma de suas músicas. No momento, Nick chorou e teve de ser consolado pelos companheiros.

Aaron Carter, de apenas 34 anos, foi encontrado morto na banheira de sua casa, na Califórnia, nos Estados Unidos. O cantor sofria com problemas de abuso de substâncias, e foram encontradas pílulas e latas de ar comprimido junto de seu corpo, pela polícia.

Ele sofria com transtorno de personalidade, esquizofrenia, depressão maníaca e ansiedade aguda, passando por diversos tratamentos de reabilitação. Aaron deixa um filho, Prince, de apenas 11 meses, fruto de seu relacionamento com sua ex-namorada, Melanie Martin.

Aaron Carter recebe homenagens de artistas

Além da banda de seu irmão, Aaron recebeu homenagens do próprio Nick, de forma individual, e também da cantora e atriz Hilary Duff (35), com quem namorou por apenas um ano, com idas e vindas, se conhecendo na série Lizzi McGuire, onde ambos atuaram, e ela era a protagonista.

"Meu coração foi partido hoje. Mesmo que meu irmão e eu tivéssemos um relacionamento complicado, meu amor por ele nunca desapareceu. Eu sempre mantive a esperança de que ele, de alguma forma ou algum dia, quisesse trilhar um caminho saudável e, eventualmente, encontraria a ajuda que precisava tão desesperadamente", começou o cantor.

Em seguida, Nick lamentou o vício do irmão e confessou que vai sentir muito falta dele. "Às vezes queremos culpar alguém ou algo por uma perda. Mas a verdade é que o vício e a doença mental são os verdadeiros vilões aqui. Vou sentir falta do meu irmão mais do que qualquer um jamais saberá. Eu te amo, Chizz, agora você tem a chance de finalmente ter um pouco de paz que você nunca poderia encontrar aqui na terra... Deus, por favor, cuide do meu irmãozinho", finalizou Nick

"Para Aaron - Eu sinto muito que a vida foi tão difícil para você e que você teve que batalhar - na frente do mundo inteiro. Você tinha um charme que era absolutamente efervescente... Minha eu adolescente te amou profundamente. Estou mandando amor para sua família. Descanse em paz", escreveu Hilary.