Nick Carter lamenta morte do irmão, Aaron Carter, e presta homenagem: "Meu coração foi partido"

Nick Carter (42) se pronunciou pela primeira vez sobre a morte do irmão, Aaron Carter (1987-2022), encontrado morto neste sábado, 5, na banheira de sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos.

Em seu perfil no Instagram, o integrante do grupo Backstreet Boys compartilhou uma sequência de cliques antigos ao lado do irmão e confessou que os dois não tinham uma relação fácil, mas ressaltou que sempre teve um amor muito grande por ele.

"Meu coração foi partido hoje. Mesmo que meu irmão e eu tivéssemos um relacionamento complicado, meu amor por ele nunca desapareceu. Eu sempre mantive a esperança de que ele, de alguma forma ou algum dia, quisesse trilhar um caminho saudável e, eventualmente, encontraria a ajuda que precisava tão desesperadamente", começou o cantor.

Em seguida, Nick lamentou o vício do irmão e confessou que vai sentir muito falta dele. "Às vezes queremos culpar alguém ou algo por uma perda. Mas a verdade é que o vício e a doença mental são os verdadeiros vilões aqui. Vou sentir falta do meu irmão mais do que qualquer um jamais saberá. Eu te amo, Chizz, agora você tem a chance de finalmente ter um pouco de paz que você nunca poderia encontrar aqui na terra... Deus, por favor, cuide do meu irmãozinho", finalizou.

Além do cantor, a atriz Hilary Duff (35), que namorou Aaron na adolescência, também prestou uma comovente homenagem nas redes sociais. "Eu sinto muito que a vida foi tão difícil para você e que você teve que batalhar - na frente do mundo inteiro. Você tinha um charme que era absolutamente efervescente... Minha eu adolescente te amou profundamente. Estou mandando amor para sua família. Descanse em paz", escreveu a artista.

